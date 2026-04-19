Un municipio catalán vibra con una nueva edición de sus fiestas de la Magdalena

Un municipio barcelonés ha vuelto a disfrutar, durante este fin de semana, con la celebración de sus propias fiestas de la Magdalena. La localidad, gracias al impulso de un grupo de castellonenses residentes en esta localidad del Baix Llobregat, ha vivido tres días de actividades en los que se han incluido citas tan señaladas como el Pregó, la Romeria de les Canyes o el Magdalena Vitol.

Esta iniciativa, que ya se celebró el pasado año y a la que se dio el particular nombre de Gavalena, una iniciativa del castellonense afincado en Gavà, Luis Vicent, y de su mujer, Nuria Porta, que es la gaiatera de la Casa de Valencia, que colabora en la organización de estos eventos.

La Magdalena de Gavà ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló y la Gestora de Gaiatas, que cedieron cañas y gaiatas de mano para la celebración, un gesto que refuerza el vínculo entre Castelló y su comunidad en el exterior.

Colaboradores

Las celebraciones han contado con la presencia de la colla l'Olla y un grupo de baile formado por los gaiateros de Gavà se han encargado de las danzas de estos días. El propio Lluís Vicent ha ejercido como pregoner y ha contado con el pergamino cedido por Vicent Marzá, el pregoner de las fiestas de la Magdalena de Castelló 2025, para realizar su lectura.

El intenso fin de semana ha puesto punto y final este domingo con el Magdalena Vítol, que se ha cantado después de la ofrenda floral a la Mare de Déu del Lledó. Por su parte, la programación de actos arrancó este viernes con la presentación oficial de la gaiatera y la gaiatera infantil.

El sábado reunió los principales actos de este fin de semana. Lluís Vicent se encargó de cantar el Pregó de la Magdalena, mientras que las calles de Gavà acogieron la Romeria. Más de cincuenta personas participaron en este desfile, que incluyó la salida a la calle de las gaiatas de mano. Además, se bailaron el Bolero de Castelló y el Ball rodat de Vistabella, dos de las piezas más representativas del folclore de la provincia de Castelló.