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¿Qué servicios ofrece y cuáles son las principales consultas de la Casa de la Familia de Castelló? Primer balance

En la calle Mayor, número 40 (entresuelo)

La Casa de la Familia está ubicada en la calle Mayor número 40 (entresuelo).

La Casa de la Familia está ubicada en la calle Mayor número 40 (entresuelo). / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Las ayudas para el alquiler de viviendas, alimentación, ropa y especialistas en audición y logopedas para apoyo educativo procedentes de las administraciones además de información para la tramitación y renovación del título de familia monoparental y numerosa y deducciones en el IRPF son las cuestiones por las que principalmente preguntan los usuarios de la Casa de la Familia, abierta en la calle Mayor, número 40 (entresuelo) desde hace 15 días por parte del Ayuntamiento de Castelló.

Un vecino solicita información en este servicio municipal.

Un vecino solicita información en este servicio municipal. / Mediterráneo

Según el primer balance de este servicio, se han atendido un total de 19 casos y el valor diferencial de la Casa de la Familia radica en que no solamente se ofrece información puntual de las cuestiones que solicitan los asistentes, si no que también se complementa con el acompañamiento administrativo, asesoramiento inicia, y se realiza un seguimiento activo una vez se presentan las solicitudes.

A este respecto, el concejal de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, afirmó que esta Casa se está consolidando rápidamente como «un punto de referencia necesario».

Y es que la mayoría de las consultas reflejan una preocupación por el coste de la vida y la burocracia compleja de los títulos de familia. Vidal señaló que «han transcurrido dos semanas desde la puesta en marcha de la Casa de la Familia y ya se puede confirmar que era un recurso necesario».

"Las familias de Castellón necesitan este espacio donde poder informarse y asesorarse"

Alberto Vidal

— Concejal de Familia e Infancia de Castelló

«Incluso sin apenas difusión, se han recibido numerosas demandas de distintos tipos, lo que evidencia que las familias de Castellón necesitaban un espacio donde poder informarse y asesorarse», destacó el edil, quien destacó que en muchas ocasiones, «la burocracia resulta compleja, y este servicio está permitiendo dar respuesta a una necesidad real existente en la ciudad».

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En este sentido, Vidal mostró su satisfacción por la acogida del servicio e indicó que el equipo que forma parte de esta dotación municipal mantiene reuniones periódicas para evaluar su funcionamiento. De hecho, señaló que recientemente se celebró un encuentro de balance para analizar estos primeros días y estudiar cómo seguir mejorando, implementando nuevas medidas y reforzando el servicio. Hay que recordar que este centro nació con el objetivo de ofrecer una atención informativa integral a las familias, acompañándolas en sus distintas realidades y promoviendo la igualdad de oportunidades, el bienestar familiar y la participación ciudadana. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Familias Numerosas de Castellón, la Asociación MAS DE DOS (Familias Numerosas de Valencia, Alicante y Castellón), y la Asociación de Familias Monoparentales de la Comunitat Valenciana.

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