Castelló planta 2.000 árboles en tres años y suma otros 50 en el Pinar

El Ayuntamiento de Castelló ha plantado 2.000 árboles desde el inicio de la legislatura (los últimos tres años) en diversas parte de la ciudad como la zona de bajas emisiones, la Ribera del Riu Sec o la avenida Ferrandis Salvador o el aparcamiento de la estación de Renfe. Una medida a la que ahora el consistorio, a través de la concejalía de Medio Ambiente, complementará en mayo con otros 50 pinos nuevos en el Pinar, el espacio verde.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Renaturalización del equipo de gobierno municipal y consiste en la reposición de arbolado con la intención de compensar la pérdida de medio centenar de ejemplares tras los últimos temporales de viento, cuyas rachas llegaron a alcanzar los 138 km/h, y para seguir ampliando y fortaleciendo la infraestructura verde del municipio. Por este motivo, tanto el concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gonzalo Romero, y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, han visitado el Pinar con el fin de supervisar las labores previas a la plantación que ya se están llevando a cabo con trabajos intensivos de retirada de árboles caídos, evaluación del estado de los ejemplares que permanecen en pie y tareas de mantenimiento, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como la correcta conservación del espacio.

Adecuación de mobiliario y aseos públicos

Además, el Ayuntamiento va a aprovechar estas labores de mejora y puesta a punto del recinto para acometer otras actuaciones complementarias, como el repintado de los aseos públicos y la restauración del mobiliario dañado, con el fin de seguir mejorando El Pinar y ofrecer a la ciudadanía un espacio cuidado, seguro y en las mejores condiciones para su disfrute.

El edil Romero ha incidido en que “la política medioambiental municipal se traduce en actuaciones concretas que mejoran la calidad de vida de los vecinos al tiempo que cuidamos de la ciudad y de su entorno”, mientras que Giner ha destacado el compromiso del equipo de gobierno con la sostenibilidad y el medio ambiente.