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Crónica social. El Cabildo 84-87 recuerda su paso por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló

El prohom durante este periodo de tiempo fue José Luis Alé y las cuatro Na Violant, María del Carmen Puig (1984), Blanca Martínez (1985), Amalia Gómez (1986) y Silvia Pitarch (1987)

Crónica social. El Cabildo 84-87 recuerda su paso por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló

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Crónica social. El Cabildo 84-87 recuerda su paso por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta de Castelló / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Fue una jornada inolvidable en el Real Casino Antiguo y donde los recuerdos de cuatro magníficos años estuvieron a flor de piel durante la cena que organizó el Cabildo 84-87 de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta para conmemorar los 40 años del término de este mandato en el que el prohom fue José Luis Alé (ya fallecido) quien estuvo representado por su hija, Mónica Alé.

Fotografía de grupo con todos los asistentes al evento.

Fotografía de grupo con todos los asistentes al evento. / Mediterráneo

Una cena que finalizó con la música de un dj y en la que participaron tres de las cuatro castellonenses que representaron a Na Violant d'Hongria, María del Carmen Puig (1984), Blanca Martínez (1985) y Silvia Pitarch (1987), si bien Amalia Gómez (1986) no pudo asistir, además de dones de companya, miembros del Cabildo y de la Esquadra d'Honor de esa época que recibieron unos recuerdos de su paso por la Germandat.

Así, se pudo ver a varios castellonenses de pro miembros de ese Capítol como Juan José Breva, Albert Sánchez-Pantoja, Agustín Ramos (quien ejercía el cargo de alférez de la Esquadra d'Honor), José Vicente Francisco, Vicente Farnós, Emilio Sanchis, Carmen Martín que representó a su marido José Gallén (fallecido), Vicente Boix y Manuel Gómez. También asistieron quienes entonces formaban parte de la sección más joven de la Germandat (Esquadra d'Honor) como Alejandro Ferrer, Nacho Portolés, Albert Sánchez-Pantoja (hijo), Rafa Verchili y Ricardo Vicente; y las dones de companya Susi Miralles, Rosa Molina, Ana Pérez, María Vicenta Segarra, Mari Carmen Aledón, Belén Cazalla, Ana María Gozalbo, Verónica Ramos, Emília Sánchez-Pantoja, Myriam Flors y Cristina García.

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Una noche en la que volvieron a vivir esos maravillosos años de tradición castellonense.

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