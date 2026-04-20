Desesperación en las largas colas de migrantes en Castelló: "Estoy embarazada de 8 meses y he dormido en la calle"

Decenas de personas migrantes han pasado la noche al raso este domingo frente a la Oficina de Atención a Personas Migradas de la Ronda Mijares, en Castelló, en una escena que evidencia la urgencia y la incertidumbre que rodean el proceso de regularización abierto por la nueva normativa. Hombres y mujeres, algunos con maletas y mantas, han decidido hacer cola desde horas antes de la apertura para intentar asegurar su turno este lunes, conscientes de que obtener el denominado “informe de vulnerabilidad” se ha convertido en un paso imprescindible, y cada vez más difícil, para poder residir legalmente en España.

La situación refleja las dificultades administrativas que atraviesan muchos migrantes en la ciudad, donde la tramitación de este documento se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos. Colectivos sociales denuncian retrasos de hasta cuatro meses en la entrega de informes, mientras el Ayuntamiento de Castelló ha optado por centralizar desde este lunes la atención en un único punto con el objetivo de evitar el colapso. Sin embargo, el temor a no ser atendidos y la falta de garantías ha llevado a decenas de personas a adelantar la espera, incluso a costa de pasar la noche en la calle.

La situación desde dentro

Hay quienes han decidido no moverse de la cola y aguantar las horas que hicieran falta por la incertidumbre y la necesidad urgente de regularizar su situación. Algunas de las personas que han pasado la noche a las puertas de la oficina relatan el cansancio acumulado y la preocupación constante por no quedarse fuera del proceso. «Estoy embarazada de 8 meses y he pasado la noche en la calle. He preguntado si me podrían dar prioridad por mi estado y se han negado. Me han dicho que tengo que guardar la cola como los demás», lamenta Diana Juliet, quien va acompañada de su marido Juan Felipe. Llevan allí desde las 20:00 horas de la tarde de este pasado domingo.

La mujer colombiana relata que han pasado la noche con mantas y con frío. Decidieron quedarse a dormir para guardar su turno: «Cuando llegamos, ya había gente peleándose por los puestos. Nosotros nos quedamos para evitar problemas y tener un buen sitio en la cola porque ya había mucha gente. Somos el número 196», explica. Su marido afirma que sienten incertidumbre porque no saben si el esfuerzo que están haciendo va a ser en vano. «Esperamos que pueda salir a flote esta situación. Nos gustaría que las autoridades nos ayudaran más a las personas migrantes porque somos muchos los que venimos a hacer las cosas bien. Estaría bien que pusieran de su parte», dice Juan Felipe.

Juan Carlos Arango, también colombiano, lleva desde las 17:00 horas de este pasado domingo guardando su sitio en la cola. «Ha habido un poco de desorden porque hay gente que ha llegado esta mañana y se ha colado. Ahora nos están diciendo que nos van a dar unos formularios para rellenarlos y volver el mes que viene a entregarlos y, por lo tanto, volver a hacer la cola», asegura el hombre.

Por otro lado, la colombiana Paola Andrea lleva desde las 14:00 horas del domingo en la cola y cuenta que esta mañana le han dejado entrar en una casa para asearse. «A las cinco de la mañana ya éramos 400 personas. Ya que hemos amanecido aquí, espero que las autoridades nos solucionen este trámite», dice la mujer. Magda y Claudia también han pasado la noche a la intemperie. Claudia tiene un problema en su rodilla y ha tenido que dormir en la calle igualmente para poder conseguir el informe de vulnerabilidad. «Corres el riesgo de que sea hoy el único día y no lo puedas conseguir, por eso decidimos quedarnos», dice la mujer.

Lucía también viene de Colombia y le tocó dormir en una silla que le prestaron. Lleva desde las 14:00 horas guardando fila. «Si nosotros que estamos de los primeros ya nos están dando citas lejanas para volver, imagínate si no nos hubiéramos quedado a dormir», dice la colombiana. También asegura que este informe de vulnerabilidad deberían sacarlo en más de un lugar y no «como lo están haciendo». «No veo la complejidad del documento, ahora nos están dando citas para poder sacarlo y debería ser entrar y obtenerlo. Llevamos ocho días en esta situación», expone.

Islena, otra de las migrantes que han pasado la noche en la calle, asegura que los aseos públicos estaban cerrados por la noche y le tocaba volver a su casa, ubicada en el barrio de Grapa, para hacer necesidades básicas. «Esto no se acaba aquí. Hoy vendrá más gente y, como trabajan hasta las dos, el que no alcance a entrar le tocará volver otro día», lamenta la mujer.

Los partidos políticos se hacen eco

Compromís per Castelló ha criticado la falta de previsión del gobierno de Begoña Carrasco ante el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, tras las largas colas registradas estos días en diferentes puntos de la ciudad para tramitar la documentación necesaria. Ahora, ante las imágenes de colapso y las dificultades de atención, el Partido Popular ha tenido que convocar reuniones de urgencia para intentar reorganizar el dispositivo. Para Compromís, esta reacción evidencia que «llegan tarde a un problema que era perfectamente previsible si se hubieran tomado medidas con antelación».

La coalición recuerda que ya el pasado mes de febrero presentó una moción para pedir reforzar los recursos municipales y anticiparse a esta situación, advirtiendo del incremento de demanda que generaría el proceso. Sin embargo, tanto el Partido Popular como Vox votaron en contra de la propuesta.

«No nos hicieron caso y ahora vemos cómo, tarde y mal, el gobierno de Carrasco intenta arreglar las colas que se están produciendo», ha señalado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia. En este sentido, la formación reclama que el Ayuntamiento destine todos los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una atención digna y ágil.« Les pedimos que escuchen a la oposición y que pongan los recursos necesarios para atender a los trabajadores y trabajadoras que quieren regularizar su situación en nuestra ciudad», ha añadido Garcia.