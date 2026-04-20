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Llenazo en el depósito de vehículos de Castelló por la retirada masiva de patinetes eléctricos

La Policía Local ha requisado más de 70 de estos vehículos en mes y medio por no tener seguro de responsabilidad civil

Llenazo en el depósito de vehículos de Castelló por la retirada masiva de patinetes

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Manolo Nebot

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El incremento de controles de la Policía Local para bloquear a los usuarios infractores de patinete eléctrico ha dado sus frutos. En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Castelló ha adquirido otro equipo para hacer frente a los castellonenses que circulan a una velocidad mayor de la permitida, por lo que el cerco se ha estrechado.

Y entre las principales consecuencias de esta medida ha sido la retirada de más de 70 patinetes eléctricos en el último mes y medio debido a que sus propietarios no disponían del seguro de responsabilida civil. Una situación que ha motivado que el depósito de vehículos de Castelló, el recinto donde la grúa lleva los coches mal estacionados al retirarlos de la vía pública, esté lleno de patinetes eléctricos y que sus propietarios pueden retirar presentando el documento del seguro de responsabilidad civil.

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