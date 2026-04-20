El PSPV acusa al gobierno de Carrasco de “humillar y abandonar a la Banda de Castelló tras las críticas masivas de músicos contra Sales"

El grupo municipal socialista ha denunciado que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “ha llevado al límite el desprecio institucional hacia la Banda Municipal”, tras conocerse el documento registrado por los sindicatos UGT y CSIF, avalado con la firma de 39 de los 47 integrantes de la entidad musical, “que me parece a mí que es algo más del 5 por ciento de la banda al que aludió con una prepotencia lamentable el portavoz de la señora Carrasco, Vicent Sales”, según ha dicho la portavoz socialista en el consistorio de la capital de la Plana, Patricia Puerta.

La edila ha sido contundente al destacar: “Estamos ante un hecho gravísimo. La práctica totalidad de la Banda Municipal ha dicho basta. Ya no es una denuncia de la oposición, es un clamor de los propios trabajadores frente al maltrato del gobierno de Carrasco”.

En el escrito, los músicos detallan cómo durante las pasadas fiestas de la Magdalena fueron obligados a actuar bajo la lluvia, sin ningún tipo de protección para ellos, sus instrumentos o las partituras, asumiendo riesgos para su salud y provocando daños materiales.

"Respuesta con burlas"

Lejos de reconocer ese esfuerzo, el portavoz del gobierno, Vicent Sales, respondió en el pleno municipal “con burlas, cuestionando la profesionalidad de la Banda, su utilidad e incluso su continuidad, ignorando además la normativa básica de prevención de riesgos laborales”, ha proseguido Puerta.

Para Puerta, “lo verdaderamente escandaloso es que todo esto ocurre con el silencio y la complicidad de la alcaldesa”. “Carrasco no solo permite que se humille a la Banda Municipal, sino que es responsable directa de su abandono”, ha afirmado.

La portavoz socialista ha recordado que este conflicto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una gestión “negligente”, reflejada también en la ejecución presupuestaria de 2025, donde partidas clave para la Banda quedaron prácticamente sin utilizar. Como ejemplo, ha señalado la renovación del vestuario, “que tenía un presupuesto de 31.200 euros, de los que solo se ejecutaron 735 euros”.

“Primero los obligan a tocar bajo la lluvia sin protección, después no ejecutan el presupuesto destinado a mejorar sus condiciones y, por último, se ríen de ellos en el pleno. Es una cadena de irresponsabilidades que tiene una única responsable: Begoña Carrasco”, ha subrayado.

Puerta ha advertido de que “poner en cuestión la existencia de la Banda Municipal, como hizo el señor Sales en el pleno, no es solo un ataque a sus trabajadores, sino un ataque directo al patrimonio cultural de Castelló”.

Desde el grupo municipal socialista, en línea con lo solicitado por los sindicatos, reclaman una rectificación pública inmediata de Vicent Sales, así como la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad y dignidad de los músicos, incluyendo un protocolo de actuación ante condiciones meteorológicas adversas.

“Cuando 39 de 47 músicos firman un documento denunciando esta situación, ya no hay excusas posibles. O se está con la Banda Municipal o se está contra ella. Y hoy, lamentablemente, el gobierno de Carrasco ha demostrado de qué lado está”, ha concluido Puerta.