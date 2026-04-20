Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final

Castellón ha acogido este lunes la semifinal autonómica del 65º Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que ha reunido en el parque Ribalta a cocineros profesionales de toda la Comunitat Valenciana. Desde primera hora de la mañana, los participantes han elaborado paellas tradicionales para 15 raciones, siguiendo la receta oficial del certamen y respetando al máximo los tiempos y técnicas marcadas, con el objetivo de conseguir una plaza en la gran final que se celebrará el próximo mes de septiembre en Sueca, donde competirán por alzarse con el reconocimiento a la mejor paella valenciana del mundo.

Un momento del concurso en Castelló. / Mediterráneo

El parque se ha transformado durante la jornada en el gran escaparate de la gastronomía valenciana, acogiendo a participantes, jurado y público en un entorno emblemático que ha reforzado la proyección de Castellón como destino vinculado a la cultura culinaria. La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha estado presente en el evento y ha destacado “la relevancia de acoger una cita de estas características, que combina tradición, profesionalidad y promoción turística en un mismo espacio, consolidando la ciudad dentro del circuito de este prestigioso certamen internacional”.

Un total de 40 participantes y 12 finalistas

En total, han participado 40 restaurantes procedentes de distintas localidades de la Comunitat Valenciana, que han cocinado sus paellas al aire libre bajo la supervisión del jurado y siguiendo estrictamente los ingredientes y el proceso establecidos por la receta oficial del certamen. Tras la deliberación final, 12 cocineros han sido seleccionados para disputar la gran final en Sueca, donde se decidirá quién elabora la mejor paella valenciana del mundo en esta 65ª edición del concurso.

Entre los 12 restaurantes clasificados para la gran final del 65º Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, figura La Tasca Del Puerto, que representará a la ciudad de Castellón de la Plana tras lograr su pase en la semifinal celebrada en el parque Ribalta.

Miralles ha destacado que “es una grandísima noticia que La Tasca El Puerto esté en la final entre las mejores paellas del mundo, una muestra clara del talento, la dedicación y el alto nivel gastronómico que existe en nuestra ciudad, así como del compromiso de nuestros profesionales por mantener viva la tradición y excelencia de la paella valenciana”.

Fotografía con los clasificados en Castelló. / Mediterráneo

Los 12 restaurantes que han pasado a la final han sido Los Mejillones 3, La Palmera, Casa de Comidas Vaivén, La Garrofera, Restaurant La Llarga, Ca Ladio, Restaurante Setaygues, Ca Teresa, Casa Quitín, Goya Gallery, Restaurante Isabel Playa y Tasca El Puerto.

El acto también ha contado con la presencia de la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el secretario autonómico de Cohesión Territorial, Carlos Gil; la concejala de Turismo de Sueca, Teresa Ribes; el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer; y el coordinador del concurso, Toni Landete.

Miralles ha señalado que “para Castellón es un orgullo formar parte de un concurso con tanta trayectoria y reconocimiento, que pone en valor no solo el talento de los cocineros participantes, sino también la riqueza de nuestra gastronomía y nuestras señas de identidad”. En este sentido, ha añadido que “la paella representa una parte esencial de nuestra cultura y acoger esta semifinal en un enclave como el parque Ribalta permite acercarla tanto a vecinos como a visitantes en un ambiente único, reforzando nuestra apuesta por la gastronomía como motor turístico y cultural”.

Asimismo, la edila ha subrayado que “eventos como este contribuyen a posicionar Castellón en el mapa gastronómico, proyectando una imagen de ciudad dinámica, ligada a sus tradiciones y capaz de albergar acontecimientos de primer nivel”. Además, ha puesto en valor “el esfuerzo organizativo y la implicación de los profesionales participantes, que han vuelto a demostrar el alto nivel culinario existente en la Comunitat Valenciana en torno a un plato tan representativo como la paella”.

Por una causa solidaria

Este año, el público asistente ha podido adquirir una porción de paella por un precio simbólico de 2 euros, cuya recaudación ha sido destinada al equipo oncológico Dragon Boat de Castellón. Este equipo desarrolla diversas actividades centradas en la prevención y concienciación a través del deporte de enfermedades como el cáncer de mama, de otros tipos de cáncer y en el apoyo a personas con discapacidad.