Vox devuelve el debate de los menús halal en Castelló. Esta vez en las escuelas infantiles municipales por quejas de padres... ¿qué ha pasado?

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha anunciado este lunes la presentación de una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal del día 30 con el objetivo de garantizar la neutralidad del servicio de comedor en las escuelas infantiles de titularidad municipal, reforzando un modelo basado en criterios comunes de salud pública y evitando la introducción de menús diferenciados por motivos religiosos.

Ortolá ha explicado que esta iniciativa surge tras haber recibido diversas quejas por parte de vecinos de Castelló, quienes han trasladado su preocupación al comprobar que en algunos de estos centros se están ofreciendo menús halal. Según ha señalado, “estas mismas familias han denunciado que, sin embargo, no se atienden otras solicitudes de carácter cultural o religioso arraigadas en la tradición local, como la petición de menús sin carne durante los viernes de Cuaresma, una práctica habitual entre los cristianos”.

Antonio Ortolá es el portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El portavoz ha subrayado que, “aunque la gestión de estos centros esté externalizada mediante concesión administrativa a empresas privadas, la responsabilidad última sobre el funcionamiento de los servicios corresponde al Ayuntamiento, que debe velar por que se presten en condiciones de igualdad, coherencia y respeto a las costumbres propias, especialmente en espacios educativos donde se forman los hábitos de los menores desde edades tempranas”.

En este sentido, Ortolá ha defendido que “los servicios públicos deben regirse por el principio de neutralidad institucional, evitando adaptaciones que introduzcan diferencias basadas en criterios religiosos o que puedan generar dinámicas de trato desigual entre los usuarios”, al tiempo que ha insistido en “la importancia de preservar un modelo alimentario común vinculado a la dieta mediterránea como elemento cultural y saludable”.

Asimismo, ha recalcado que “las adaptaciones alimentarias en los comedores escolares deben responder exclusivamente a criterios médicos o sanitarios debidamente acreditados, como alergias, intolerancias o prescripciones facultativas, señalando que estas situaciones sí requieren una respuesta específica por parte de la administración al estar directamente relacionadas con la salud y el bienestar de los menores”.

Propuestas de acuerdo

En este contexto, la moción presentada por Vox plantea que el Gobierno municipal, y en particular la concejalía de Educación, establezca en las escuelas infantiles de titularidad municipal un menú común basado en criterios nutricionales y de salud pública, evitando la introducción de menús diferenciados por motivos religiosos como el menú halal, con el objetivo de garantizar un servicio homogéneo para todos los usuarios.

Asimismo, se propone que las únicas adaptaciones alimentarias permitidas en el servicio de comedor de estas escuelas sean aquellas que respondan a necesidades médicas o sanitarias debidamente acreditadas, excluyendo expresamente aquellas basadas en convicciones religiosas o culturales que, según se recoge en la moción, no deben condicionar la organización de un servicio público.

Del mismo modo, la iniciativa contempla la revisión de los pliegos de condiciones y contratos de gestión de las escuelas infantiles municipales para asegurar que el servicio de comedor se ajuste a los principios de neutralidad institucional, igualdad en la prestación del servicio y eficiencia organizativa, estableciendo criterios claros que deberán cumplir las empresas concesionarias.

Finalmente, Vox plantea promover en los centros educativos municipales la dieta mediterránea y los hábitos alimentarios saludables, fomentando el conocimiento de la gastronomía tradicional y el consumo de productos de proximidad, así como dar traslado de estos acuerdos tanto a las empresas concesionarias como a las direcciones de los centros afectados para su aplicación efectiva.