Carrasco pone en valor la importancia de la dinamización del centro de la ciudad en la visita al nuevo Punto Endesa en Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha visitado este miércoles el nuevo punto Endesa que la empresa eléctrica ha inaugurado en el calle Josep Pascual i Tirado, n.º4 de la capital de la Plana. En la visita, la alcaldesa ha estado acompañada por el concejal de Economía y Empleo, Juan Carlos Redondo. Por parte de la empresa han estado presentes Gabriel Prado, Responsable Territorial Centro – Levante de Endesa y Jorge García, Responsable Relaciones Institucionales de Endesa.

Para la primera edil "no existe mejor noticia que ver cómo se abren nuevas puertas en pleno centro. Apostamos por la iniciativa y la colaboración público-privada de la mano de empresas líderes como Endesa. En este caso se trata de una apertura en el mismo corazón de nuestra ciudad, a sólo un paso de lugares como el propio Ayuntamiento, el Mercado Central o la Puerta del Sol”.

Inversión y el empleo

La llegada de este punto de atención de la empresa eléctrica al centro urbano se produce en un contexto de buenos datos en cuanto a la creación de empleo en la ciudad de Castellón. Así, la alcaldesa ha recordado que “según los datos del Observatorio de Estadística de Castellón, la ciudad cerró el mes de marzo con una tasa de paro del 9,3%, con unas cifras que no se daban en la ciudad desde 2008”.

La alcaldesa ha vinculado la postura del gobierno de la ciudad a la puesta en marcha de iniciativas que dinamizan el centro de la ciudad como esta nueva apertura. "Desde el Ayuntamiento ponemos la 'alfombra roja' todas aquellas empresas que vengan a invertir, a abrir nuevos caminos y a crear empleo y riqueza en nuestra ciudad", ha asegurado Carrasco.

Tecnología sin renunciar a la cercanía

La primera edila también ha puesto el foco en que el nuevo Punto Endesa destaca por aunar las últimas innovaciones tecnológicas, pero también por ser un lugar de atención presencial y personalizada.

"Este punto apuesta por la tecnología, pero también por el trato de persona a persona, de tú a tú, que tanto valoran, de manera especial, nuestros mayores", ha explicado la alcaldesa. Según Carrasco, este modelo de proximidad y cercanía “es fundamental para construir una ciudad más inclusiva, permitiendo que todos los ciudadanos reciban un asesoramiento adecuado, luchando también contra la brecha digital y reforzando la confianza de las personas que se acercan hasta esta oficina”.

Esta inauguración se enmarca, según ha destacado Carrasco, “dentro de esa tercera Gran Transformación que busca convertir a Castellón en una capital moderna, con servicios reforzados y una dinamización que marque el pulso de su día a día, llenando de vida sus calles principales”.

Por su parte, Gabriel Prado, ha puesto el foco también en la apuesta por la cercanía del nuevo punto Endesa: “Teníamos muchísimas ganas de estar cerca de todos los clientes de Endesa en Castellón, que ya son muchos, y a quienes agradecemos la fidelidad de los clientes. Bravo ha insistido en que “aquí tienen su casa para cualquier tipo de consulta. Cualquier tipo de duda que tengan, pues aquí les acompañamos. Y también para los nuevos clientes que nos quieran acompañar.

El responsable territorial Centro–Levante de Endesa ha recordado también que “hemos hecho un despliegue importantísimo en estos últimos años. En los dos últimos hemos abierto más de 130 ‘Puntos Endesa’ en todo el país, sumando más de 360 de estos espacios tan cercanos en todo el territorio español”.