Urbanismo
Carrasco reivindica "agilidad urbanística" para Castelló en la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana
La alcaldesa considera que hay que eliminar trámites para "relacionarnos mejor con los ciudadanos"
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha sido clara este martes en relación con la futura Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana cuyo anteproyecto presentó este lunes en la capital de la Plana en el transcurso de una jornada que clausuró el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus. "Necesitamos agilidad urbanística porque la sociedad avanza más rápido que las leyes y somos muy burócratas", ha destacado la primera edila tras insistir en que hay que eliminar trámites "para relacionarnos mejor con los ciudadanos".
Ha hecho especial hincapié en que en Castelló falta suelo industrial debido a la elevada demanda y ha recordado que también hay deficiencia de suelo residencial. "No obstante, desde el Ayuntamiento de Castelló estamos desarrollando cinco sectores porque hay falta de vivienda y esta acción posibilitará 3.800 pisos, el 40% de VPP", ha dicho Carrasco. En cuanto a la Marjaleria, "el anterior plan general no resolvúa esta situación y nosotros ya trabajmos con una interpretación ad hoc de la ley, pese a que esta Ley del Suelo abre la posibilidad de regularizar la marjal".
Carrasco recordó, finalmente, que el consistorio ha promovido LogistiCS, un nuevo desarrollo industrial que se ubicará en una zona ubicada junto a la CS-22 y la N-225 en el Grau y se trata, en concreto, de la suma de dos sectores industriales, SI-Ctra. Grao-Almassora, con 786.647 metros cuadrados y SI-Plataforma Logística, con 915.172 metros cuadrados. LogistiCS se sumará a la expansión de la dársena sur del Puerto y estará ubicado justo en el enclave donde se construirá la estación intermodal. Este proyecto ya ha atraído el interés, según ya publicó este diario, a al menos cinco firmas internacionales y una nacional.
Castelló fía a una reunión la licencia para la obra del General
El Ayuntamiento de Castelló está pendiente de una reunión que posiblemente tendrá lugar en los próximos días para tratar la concesión de la licencia de obras y ambiental para el nuevo Hospital General, según confirmaron ayer fuentes municipales. El equipo de gobierno, que es consciente de la importancia de que los trabajos comiencen los antes posible para que las obras puedan dar inicio según las previsiones de la Conselleria de Sanitat (a finales de este año o principios de 2027), se volcará en que la licencia sea pronto un realidad.
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