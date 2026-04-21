Compromís pide crear plazas públicas en el MUCC y rechaza “privatizar la historia de Castelló”

Compromís per Castelló ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento para pedir la creación de plazas públicas en el Museo de la Ciudad de Castelló (MUCC) y evitar su externalización. La formación critica que el gobierno de Begoña Carrasco quiera dejar en manos de una empresa externa “la historia de Castelló”, en lugar de reforzar el servicio con personal propio municipal.

El concejal de Compromís Pau Sancho ha sido claro: “Lo que están haciendo el Partido Popular y Vox es optar por privatizar la gestión del MUCC en lugar de reforzarlo como un servicio público. Estamos hablando del museo de la ciudad, de los espacios que explican nuestra historia y nuestro patrimonio, y eso no puede quedar en manos privadas”.

Sancho ha insistido en que el MUCC, creado en 2018, es un proyecto clave para la difusión y conservación del patrimonio de Castelló, y que ha ido incorporando espacios emblemáticos como el Fadrí, el Centro de Interpretación del Castell Vell, el Museo de la Mar, el Museo de Etnología, el Refugio Antiaéreo o la Villa Romana de Vinamargo. “Es incomprensible que el gobierno de Begoña Carrasco quiera dejar en manos de una empresa la gestión de lugares tan simbólicos para la ciudad como el Castell Vell o el Fadrí. Hablamos de nuestra historia, de nuestra identidad, y esto debe estar bajo control público”, ha añadido.

Actualmente, el MUCC cuenta con informadores culturales que atienden los diferentes espacios patrimoniales de la ciudad. Este personal ha estado vinculado a contratos programa de carácter temporal, una fórmula que, según Compromís, debe superarse mediante la creación de puestos estructurales dentro de la plantilla municipal que garanticen estabilidad y continuidad en el servicio.

Asimismo, Compromís recuerda que la necesidad de dotar al MUCC de una plantilla propia y estable ha sido una reivindicación compartida en los últimos años, también por parte de los sindicatos, con el objetivo de consolidar el servicio y mejorar las condiciones laborales del personal. En este sentido, la formación defiende que la gestión directa con personal público no solo mejora la calidad del servicio, sino que asegura el control público de un ámbito tan sensible como el patrimonio cultural.

Por todo ello, la coalición defenderá en el próximo pleno que el gobierno de Carrasco cree las plazas necesarias para consolidar el servicio y descarte cualquier intento de externalización, garantizando así una gestión pública, estable y de calidad del MUCC.