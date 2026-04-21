Reivindicación
Compromís pide crear plazas públicas en el MUCC y rechaza “privatizar la historia de Castelló”
Pau Sancho: “El MUCC es el único museo municipal de la ciudad y debe estar gestionado directamente por el Ayuntamiento, no por empresas privadas”
Compromís per Castelló ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento para pedir la creación de plazas públicas en el Museo de la Ciudad de Castelló (MUCC) y evitar su externalización. La formación critica que el gobierno de Begoña Carrasco quiera dejar en manos de una empresa externa “la historia de Castelló”, en lugar de reforzar el servicio con personal propio municipal.
El concejal de Compromís Pau Sancho ha sido claro: “Lo que están haciendo el Partido Popular y Vox es optar por privatizar la gestión del MUCC en lugar de reforzarlo como un servicio público. Estamos hablando del museo de la ciudad, de los espacios que explican nuestra historia y nuestro patrimonio, y eso no puede quedar en manos privadas”.
Sancho ha insistido en que el MUCC, creado en 2018, es un proyecto clave para la difusión y conservación del patrimonio de Castelló, y que ha ido incorporando espacios emblemáticos como el Fadrí, el Centro de Interpretación del Castell Vell, el Museo de la Mar, el Museo de Etnología, el Refugio Antiaéreo o la Villa Romana de Vinamargo. “Es incomprensible que el gobierno de Begoña Carrasco quiera dejar en manos de una empresa la gestión de lugares tan simbólicos para la ciudad como el Castell Vell o el Fadrí. Hablamos de nuestra historia, de nuestra identidad, y esto debe estar bajo control público”, ha añadido.
Actualmente, el MUCC cuenta con informadores culturales que atienden los diferentes espacios patrimoniales de la ciudad. Este personal ha estado vinculado a contratos programa de carácter temporal, una fórmula que, según Compromís, debe superarse mediante la creación de puestos estructurales dentro de la plantilla municipal que garanticen estabilidad y continuidad en el servicio.
Asimismo, Compromís recuerda que la necesidad de dotar al MUCC de una plantilla propia y estable ha sido una reivindicación compartida en los últimos años, también por parte de los sindicatos, con el objetivo de consolidar el servicio y mejorar las condiciones laborales del personal. En este sentido, la formación defiende que la gestión directa con personal público no solo mejora la calidad del servicio, sino que asegura el control público de un ámbito tan sensible como el patrimonio cultural.
Por todo ello, la coalición defenderá en el próximo pleno que el gobierno de Carrasco cree las plazas necesarias para consolidar el servicio y descarte cualquier intento de externalización, garantizando así una gestión pública, estable y de calidad del MUCC.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una tienda de las que ya no quedan cierra para siempre en Castellón después de 76 años
- Castelló levantará en cinco meses su primer edificio prefabricado de más de tres plantas
- Muere una ciclista en un accidente con un camión en Vinaròs
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Un macrobuque procedente de China completa con éxito una operación histórica en el puerto de Castellón
- Castellón se prepara para una jornada de calor intenso: las máximas superarán los 30 grados
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor
- Toda una vida al frente de Casa Bolás en Vilafranca