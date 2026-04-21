La Feria de Abril llega a PortCastelló este fin de semana. La programación de actos

El puerto de Castellón acoge este fin de semana la I Feria de Abril organizada por “Mar Flamenc”, en colaboración con la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castelló, al objeto de dinamizar la zona lúdica del puerto y generar impacto económico en el entorno.

El programa contempla cerca de una veintena de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos y más de una decena de artistas y actuaciones musicales que se desarrollarán en distintos enclaves del recinto portuario, tanto interiores como exteriores, incluyendo el Moll de Costa, el edificio cultural Moruno o la Sala Grau del Gran Casino, donde se instalará un mercadillo de moda flamenca.

Cartel de la programación. / Mediterráneo

El evento, mayoritariamente de carácter gratuito y familiar, que combina ocio, cultura y gastronomía, arrancará este viernes a las 19 horas con una exposición de trajes de flamenca en el edificio Moruno, un tardeo – tributo de Andy & Lucas, un encendido de luces y un desfile de moda a cargo de “Las tres Rosas”, además del primer espectáculo flamenco que tendrá lugar en la sala Moll de Costa y que sí requiere entrada previa.

Conciertos, clases y exhibiciones de baile, mercadillo y un paseo en coche de caballos

Entre los principales atractivos de la programación destacan los conciertos del cantaor flamenco Potito, con su sevillana más conocida “Mi guitarra está cansá”, que sí requerirá entrada previa y tendrá lugar el sábado, así como los dos espectáculos de baile flamenco a cargo de las bailaoras “Lidón Patiño”, el domingo, y el de “Aída Lara”, el viernes. Habrá también actuaciones de carácter gratuito como la del cantante Jairo de Remache, Patxi Ojana y tributos a Andy & Lucas y los Gipsy Kings, además de sesiones de DJ’s con temática flamenca.

Destaca también una exposición en el edificio Moruno de trajes de sevillana de la tienda de Castellón “Las Tres Rosas”, de entrada libre, paseos en carruaje de caballos, un tren turístico, clases de sevillanas, exhibiciones de baile de escuelas de flamenco y sevillanas, de mano de “Papa Rumba”, “De Arte” y “La Mar Flamenca”, y un desfile de caballos con tres pases, uno a las doce, otro a las cuatro de la tarde y otro a la seis, en la zona del Faro el sábado por la mañana.

Además, se prevé la proyección del documental “La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ en el edificio Moruno, el sábado a las cuatro de la tarde o un divertido y participativo ‘flash mob’ entre los asistentes, que podrán disfrutar también de un taller de yoga – flamenco, ambas actividades tendrán lugar el sábado por la mañana.

El público infantil tendrá especial protagonismo con talleres de baile, zona de lectura y juguetes, manualidades y también un hinchable con porterías cedido por el Club Deportivo Castellón.