Guerra contra las meadas de perros: empapelan un barrio de Castelló por la problemática

Vecinos de uno de los barrios más poblados del distrito Sur (entorno de las calles Manuel Azaña, Juan Ramón Jiménez o Illa Baleato y adyacentes) han empapelado con carteles la zona reivindicando una mayor concienciación de los propietarios de perros ante los orines con los que se encuentran cada día en las fachadas de sus viviendas, una situación que afecta también a los alrededores de los colegios Estepar y Antonio Armelles además del IES Vicent Castell.

Un cartel en una de las fachadas del barrio. / Mediterráneo

Frases como en esta calle vive gente y pasan niños para ir al cole, ¡no es el baño de tu perro! o mi fachada no es un pipican exigen un mayor cuidado a los propietarios de estas mascotas. Así lo afirma una de las vecinas afectadas, quien asegura que desde su terraza (vive en un primer piso) puede oler los orines de los perros en la entrada y en el portal de su casa, además de los excrementos que no se recogen. Una problemática que aumenta con la llegada del calor donde los olores se hacen insoportables. "Esto hay que solucionarlos porque llevamos meses con esto", destaca una de las afectadas. Además, las farolas son el mobiliario urbano utilizado también para que orinen los perros, desgantándolas.

Otro de los carteles. / Mediterráneo

En términos similares de pronuncia el presidente de la Asociación de Vecinos Tir de Colom, Ramón Sarriá, quien reconoce la problemática que existe en el barrio. "Los carteles reivindicativos de esta limpieza se han puesto por la dejación de algunas personas que tienen mascotas y que ni recogen los excrementos de los perros ni llevan el agua correspondiente para los orines", destaca Sarriá, quien asegura que no todo el mundo tiene cuidado "y esto genera incomodidad y molestias al resto de los vecinos".

Las farolas son otros de los lugares donde orinan los perros, haciendo un mal uso del mobiliario urbano. / Mediterráneo

"Hay que ser responsable"

"Es necesario hacer ver que a los que no se comportan de forma cívica que su preocupación tiene consecuencias para los demás", insiste en representante vecinal, quien pide una mayor responsabilidad a los propietarios de perros que no actúan como se debe y dejan orinar a sus mascotas en fachadas, una situación que se repite en el resto de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias y teniente de alcalde del distrito Sur, Antonio Ortolá, ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha subrayado que, desde la concejalía de Salud Pública que dirige Luciano Ferrer, “se han puesto en marcha numerosas campañas de concienciación, con reparto de bolsas y otras acciones informativas para fomentar el civismo”.

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En esta línea, ha asegurado que “vamos a seguir insistiendo en la importancia de la convivencia y en el respeto a los espacios públicos”, recordando además que el incumplimiento de la normativa puede conllevar sanciones de hasta 3.000 euros por parte de la Policía Local. “Estaremos atentos dentro de nuestras competencias para garantizar el cumplimiento, pero es fundamental la implicación de la ciudadanía para mantener la ciudad en condiciones adecuadas”, ha concluido.