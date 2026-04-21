El PSPV centra en la vivienda el 80% de los 3,4 millones de euros en enmiendas a las cuentas de Carrasco en Castelló

El grupo municipal socialista ha presentado este martes una decena de enmiendas al proyecto de modificación de crédito del equipo de gobierno con el objetivo de destinar más fondos a vivienda y barrios. En concreto, la portavoz socialista, Patricia Puerta, ha registrado un documento que alcanza los 3.427.045,5 euros, de los que 2,7 millones (78,79%) tienen como finalidad la vivienda.

Los socialistas proponen una reducción de medio millón de euros entre gastos diversos de Alcaldía y publicidad para trasladar estos fondos a ayudas a alquiler social que no contempla el ejecutivo de Begoña Carrasco. “El acceso a la vivienda es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, por ello, debe ser el Ayuntamiento, como administración más cercana, la que fomente programas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente a las personas jóvenes y a las familias en situación de vulnerabilidad”, según el texto.

Ayudas al alquiler

De igual forma, propone destinar 400.000 euros más en ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes hasta alcanzar los 800.000 euros y 800.000 euros más a vivienda social para llegar al millón de euros. En el mismo contexto, insta a destinar un millón de euros al Plan de rehabilitación y remodelación de barrios. Inyectar esos fondos es imprescindible para mejorar la calidad de vida de sus residentes, impulsar la economía local con la atracción de inversiones, preservar el patrimonio y apostar por la sostenibilidad y eficiencia energética con placas solares, aislamiento térmico o sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, según Puerta.

Además, el grupo municipal socialista solicita incrementar en 359.105,50 euros la adecuación de instalaciones educativas. La portavoz sostiene que “son muchos los centros que necesitan un correcto mantenimiento y pequeñas obras que permitan tener las instalaciones en condiciones óptimas, más si tenemos en cuenta que no existe ningún programa autonómico de mejoras en este sentido”.

De igual forma, solicita al equipo de gobierno que destine 46.000 euros “para poder hacer frente a todas las reparaciones de los instrumentos de la Banda de Música que se vieron dañados las pasadas fiestas de la Magdalena al tener que tocar bajo la lluvia” y otros 45.000 euros a la compra de uniformes para los integrantes de la Banda.

Otra de las enmiendas presentadas suma 161.940 euros para la dinamización de todos los distritos, a excepción del centro, para evitar “tanto la discriminación como el favoritismo” y repartir los fondos por igual a través de 32.388 euros para cada uno. En estos momentos, todas las concejalías realizan actividades durante todo el año en el centro, por lo que cuenta con dinamización suficiente en comparación con el resto de distritos”.

Entre las propuestas figura también la redacción y proyecto de rehabilitación y adecuación del edificio de la Policía Local en Tetuán XIV por valor de 50.000 euros para ofrecer a la plantilla unas instalaciones “dignas y modernizadas” en detrimento de otras mejoras en centros municipales. Y, por último, los socialistas zanjan su batería de propuestas con la solicitud de aumentar en 65.000 euros la subvención de ayuda al pueblo palestino.