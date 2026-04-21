Vox reivindica a su socio de gobierno en Castelló que priorice a los castellonenses en las ayudas municipales al alquiler joven

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, ha anunciado este miércoles que su grupo municipal solicitará al PP que incluya como requisito en las bases de las próximas ayudas al alquiler dirigidas a jóvenes la prioridad para los castellonenses, estableciendo como condición un mínimo de dos años de empadronamiento en la ciudad y un sistema de mayor puntuación en función de los años empadronados. Según ha explicado Vidal, “esta medida pretende garantizar que los recursos públicos municipales lleguen en primer lugar a quienes tienen una vinculación real, continuada y acreditada con Castellón, especialmente en un contexto marcado por las crecientes dificultades de acceso a la vivienda”.

El edil ha recordado que la convocatoria contará con una dotación económica de 400.000 euros procedentes de remanentes municipales, y ha defendido que estas ayudas deben diseñarse con criterios claros que eviten distorsiones y garanticen su eficacia. En este sentido, ha insistido en que “el requisito de empadronamiento mínimo junto con la valoración adicional por años de residencia responde a la necesidad de priorizar a aquellos jóvenes que llevan tiempo formando parte de la ciudad, contribuyendo a su desarrollo económico y social, frente a posibles situaciones en las que personas sin arraigo suficiente puedan acceder a estas prestaciones”.

"Mecanismos rigurosos"

Vidal ha subrayado también “la importancia de establecer mecanismos rigurosos de control del padrón municipal, de manera que se asegure el cumplimiento efectivo de las condiciones establecidas en las bases”. Asimismo, Vox plantea que “estas ayudas estén dirigidas exclusivamente a jóvenes trabajadores o estudiantes y que se exija residencia legal en España como condición indispensable para acceder a las mismas. La correcta verificación de estos requisitos no solo aporta transparencia al proceso, sino que también refuerza la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos, evitando posibles fraudes o usos indebidos de las ayudas”.

Asimismo, el portavoz adjunto ha incidido en que el objetivo de esta propuesta es “ofrecer una respuesta concreta a una problemática que afecta especialmente a los jóvenes, quienes encuentran cada vez mayores obstáculos para emanciparse debido al incremento de los precios del alquiler y a la escasez de oferta disponible”. En este sentido, ha defendido que “las administraciones locales deben adoptar medidas que faciliten el acceso a la vivienda, pero siempre desde una perspectiva que tenga en cuenta las necesidades prioritarias de sus propios vecinos”.

La vivienda es un problema nacional

Vidal ha enmarcado esta propuesta dentro de una problemática más amplia, señalando que la crisis de acceso a la vivienda no es exclusiva de Castelló, sino que afecta al conjunto de España. Según ha indicado, “se trata de una situación generalizada que responde a factores estructurales que van más allá del ámbito municipal y que requieren también respuestas a nivel estatal”.

En este sentido, ha apuntado directamente a la Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como “uno de los elementos que han contribuido a agravar la situación, generando incertidumbre en el mercado y reduciendo la oferta disponible. Estamos ante un problema que no es solo de Castellón, sino de toda España, y que tiene su origen en decisiones políticas que han terminado perjudicando a quienes buscan acceder a una vivienda”.

Ante este escenario, Vidal ha insistido en que los ayuntamientos deben actuar dentro de sus competencias para mitigar los efectos de esta problemática, adoptando medidas que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles. En este sentido, ha reiterado que priorizar a los castellonenses en el acceso a las ayudas al alquiler constituye una forma de garantizar que estas políticas tengan un impacto real y directo sobre la población local.

Finalmente, desde Vox Castellón han reafirmado su compromiso de seguir defendiendo iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda y a asegurar una gestión eficiente, transparente y orientada al interés general de los castellonenses.