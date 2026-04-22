Carrasco anuncia que las ayudas al alquiler joven llegarán hasta los castellonenses de 35 años. Los otros requisitos

Persona física, mayor de edad y tener hasta 35 años en el momento de solicitar la ayuda. Estos serán los principales requisitos que deberán cumplir los castellonenses para poder solicitar una ayuda al alquiler para jóvenes, según ha destacado este miércoles la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, tras recordar que el equipo de gobierno "está ya ultimando la puesta en marcha de la convocatoria a través de sus bases".

Carrasco, quien ha mantenido una reunión con el portavoz del Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I, Mohamed Al Howaidi Nasralla, y con el tesorero de la entidad, Álex López, también ha adelantado que “esperamos tener listas estas bases para las ayudas lo antes posible, en los próximos meses. Queremos poner en marcha esta iniciativa cuanto antes, ya que es mucha también la demanda de soluciones por parte de la ciudadanía, ante el incremento del precio de la vivienda, tanto en la compra como en alquiler, en nuestro país. Y para ello se destinará una partida de 400.000 euros, por primera vez dirigido de manera específica a nuestros jóvenes”. A la reunión también ha asistido la concejala de Vivienda y Juventud, Ester Giner.

Carrasco ha insistido en que “de nuevo estamos cumpliendo con la palabra dada a nuestros vecinos y vecinas en materia de vivienda. Y uno de los colectivos que más necesita de soluciones y de nuestra ayuda es, sin lugar a dudas, el de los más jóvenes”.

La primera edila ha recordado que “precisamente, estas ayudas al alquiler joven fue uno de los compromisos que adquirimos también ante el Consell de l’Estudiantat y que vamos a poder hacer realidad en pocas semanas. Porque el acceso a la vivienda es para los más jóvenes una necesidad, algo que les permite independizarse y emprender su propio proyecto de vida. Y con las condiciones actuales estamos viendo cómo ese objetivo es cada vez más difícil”.

"Soluciones en la legislatura de la vivienda"

“Son precisamente los más jóvenes quienes están sufriendo con más dureza la consecuencias de la falta de políticas efectivas de acceso a la vivienda a nivel estatal. Por eso, desde el Ayuntamiento de Castellón, de la mano de otras administraciones como la Generalitat Valenciana”, ha insistido la alcaldesa de Castelló.

Carrasco ha reiterado que “para este equipo de Gobierno esta está siendo la legislatura de la vivienda, y lo estamos demostrando día a día con la puesta en marcha de diferentes medidas como la puesta en marcha de estas ayudas al alquiler”.

“Frente a la ineficacia del Gobierno de España, y la falta de iniciativa del anterior gobierno municipal durante sus ocho años de mandato, estamos aportando soluciones para intentar revertir la situación de la vivienda, que es la principal preocupación de la sociedad española, y en consecuencia de los vecinos y vecinas de Castellón”, ha recordado.

En este sentido, la alcaldesa de Castelló se ha referido a otras acciones que está emprendiendo el actual equipo de gobierno municipal en materia de vivienda como “la disposición de suelo para la construcción de 3.800 viviendas, de las que 40% serán Viviendas de Protección Pública, o la apuesta por la vivienda social con un presupuesto récord de 1,5 millones de euros que nos ha permitido firmar la adquisición de hasta seis viviendas para el parque municipal. Partida que vamos a reforzar con otros 200.000 euros gracias a la última modificación de crédito que hemos preparado”.

Convivencia Intergeneracional y transporte público

En la reunión que ha mantenido la alcaldesa de Castellón con el portavoz del Consell de l’Estudiantat, se han tratado asimismo temas de interés común ente el Ayuntamiento de Castelló y Consell de l’Estudiantat.

La concejala de Vivienda y Juventud, Ester Giner, se ha referido de manera especial “a un proyecto conjunto que tiene que ver con la convivencia intergeneracional en el que estamos involucradas tanto la concejalía de Juventud como la de Gente Mayor del Ayuntamiento de Castellón. Una iniciativa en la que también ponemos el foco en la lucha contra ese problema que es el de la soledad no deseada que afecta a muchos de nuestros mayores”.

Otro de los temas que se ha tratado en esta reunión ha sido el del transporte público y la movilidad de los estudiantes universitarios. En este caso, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha manifestado que “con el nuevo contrato que se va a poner en marcha próximamente, se va a reestructurar las líneas de bus lo que permitirá prestar servicio más adaptado a las horas punta de entrada y salida de estudiantes a la UJI. También habrá mejoras como nuevas líneas nocturnas que reforzarán la movilidad durante más horas al día”.

Finalmente, la alcaldesa de Castellón ha trasladado “la voluntad del equipo de bobierno municipal de seguir trabajando y colaborando con el Consell de l’Estudiantat para dar solución a las demandas y necesidades de los estudiantes de nuestra ciudad”.