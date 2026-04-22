Compromís plantea más recursos para vivienda frente a un PP que incumple su palabra y duplica el “autobombo” en Castelló

Compromís per Castelló ha cuestionado la modificación de crédito presentada por el gobierno de Begoña Carrasco, al considerar que de nuevo prioriza el gasto en “autobombo y propaganda” mientras incumple sus compromisos en materia de vivienda. Ante esta situación, la coalición ha presentado una enmienda para aumentar hasta los 605.000 euros la partida de ayudas al alquiler juvenil, con el objetivo de dar respuesta a una situación cada vez más complicada para la gente joven, en un contexto de precios al alza y dificultades crecientes para acceder a una vivienda.

Además, Compromís también ha propuesto incrementar de manera significativa las ayudas al alquiler social, que el gobierno mantiene en solo 9.000 euros. En concreto, la formación plantea multiplicarlas por más de 16 para ampliar la cobertura y ofrecer apoyo real a las familias que más lo necesitan.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertido que “la modificación de crédito de Carrasco vuelve a duplicar el dinero destinado a propaganda mientras no se cumple la palabra dada en vivienda”. En este sentido, ha recordado que el Partido Popular aseguró en el pasado pleno que destinaría más de medio millón de euros a las ayudas al alquiler joven, pero la propuesta actual se queda por debajo de esa cifra. “En menos de veinte días hemos pasado de un anuncio a, de nuevo, una mentira de Carrasco. Tenemos menos recursos y más propaganda”, ha lamentado.

Garcia ha insistido en que “no se puede hablar de priorizar la vivienda mientras se destinan cantidades mínimas a las ayudas sociales y se reducen recursos en un momento de máxima dificultad”.

Recuperar los centros juveniles cerrados

Por otro lado, Compromís también ha presentado una enmienda para recuperar los centros juveniles que el gobierno municipal cerró, con una dotación de 80.000 euros. La formación recuerda que estos espacios, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años, eran una herramienta clave para fomentar la participación, la autogestión y alternativas de ocio fuera del consumismo.

El cierre de los cuatro centros juveniles ha dejado sin espacios de referencia a cientos de adolescentes y supone, según alerta Compromís, un retroceso en las políticas de juventud y en los objetivos de los planes municipales que apostaban por este tipo de recursos en los barrios.

En este sentido, Ignasi Garcia ha criticado que “la política de juventud del gobierno de Carrasco se está limitando a actividades puntuales externalizadas, sin continuidad ni proyecto educativo real”. Y ha añadido: “Lo que necesitan los jóvenes son espacios donde puedan autoorganizarse, decidir qué quieren hacer —teatro, lectura o música— y construir alternativas de ocio propias, no actividades dirigidas desde una empresa que marca lo que tienen que hacer”.