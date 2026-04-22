La Policía Local de Castelló incorpora nueve karts eléctricos al Parque Infantil de Tráfico para mejorar la educación vial

La Policía Local de Castelló, a través de la Unidad de Educación Vial, ha incorporado un total de nueve karts eléctricos al Parque Infantil de Tráfico con el objetivo de mejorar la formación práctica del alumnado y garantizar una experiencia más inclusiva, adaptada a la realidad actual de los centros educativos.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha presentado este miércoles esta nueva adquisición junto al Inspector de Proximidad, Eduardo González, y los agentes de la Unidad de Educación Vial, poniendo en valor la importancia de seguir actualizando los recursos destinados a la enseñanza de la seguridad vial desde edades tempranas.

La inversión total asciende a 21.302,40 euros (IVA incluido), e incluye tanto el suministro de los nueve karts eléctricos como su rotulación. Esta adquisición responde a una necesidad detectada en el propio funcionamiento del parque, donde cada vez es mayor la presencia de alumnado de mayor talla que encuentra dificultades para utilizar tanto bicicletas como los karts tradicionales, más pesados y menos manejables.

Los nuevos karts eléctricos permiten una conducción más ligera gracias a la asistencia al pedaleo y se adaptan a usuarios con alturas comprendidas entre los 120 y los 190 centímetros, lo que facilita que un mayor número de alumnos pueda participar en las actividades. Además, el parque cuenta con tres acoples tipo sillita que permiten transportar a menores de hasta 30 kilos en casos de necesidad, ya sea por dificultades en el pedaleo, lesiones o problemas de movilidad, reforzando así el carácter inclusivo de las instalaciones.

Durante su intervención, Ortolá ha subrayado que “la concienciación vial es fundamental y desde el Ayuntamiento la tenemos muy presente, porque los alumnos que pasan por este parque son los conductores del futuro y deben adquirir desde edades tempranas unos conocimientos sólidos sobre seguridad vial y convivencia en la vía pública”.

En esta línea, ha destacado que “era necesario adaptar los recursos del parque a la realidad actual del alumnado, ya que cada vez contamos con más jóvenes que, por su talla o condición física, no podían utilizar con facilidad los vehículos disponibles, y con esta incorporación conseguimos que todos puedan participar y aprender en igualdad de condiciones”.

Asimismo, el edil ha señalado que “el Parque Infantil de Tráfico es solo una parte de la amplia formación que ofrecemos a los jóvenes de Castellón en materia de seguridad vial”. “A través de iniciativas como Comunica Jove, las charlas que se imparten en los centros educativos o propuestas como Móu-T i Torna, donde se utiliza el teatro para sensibilizar sobre la importancia de no consumir alcohol antes de conducir, seguimos reforzando la concienciación y promoviendo conductas responsables”, ha añadido.

Más de 1.900 escolares han participado este curso en actividades de educación vial

Durante el curso escolar 2025-2026, entre septiembre y abril, un total de 1.900 alumnos procedentes de 24 centros educativos de Castellón han participado en las actividades del Parque Infantil de Tráfico, donde reciben formación tanto teórica como práctica sobre normas de circulación, señalización, comportamiento responsable como peatones y conductores, y respeto al resto de usuarios de la vía.

Esta elevada participación refleja la importancia de este recurso educativo, que en el presente curso también ha sido objeto de diversas mejoras, como el repintado de las líneas del circuito y un refuerzo en el mantenimiento general de las instalaciones, con el objetivo de ofrecer un entorno más cuidado, seguro y adecuado para el aprendizaje.

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Los alumnos que acuden al parque tienen edades comprendidas entre los 4 años y 6.º de Primaria. A partir de su paso a la ESO, se imparten sesiones formativas en las propias aulas, tanto sobre seguridad vial como sobre otros temas. En lo que va de año, se han impartido sesiones a más de 1.000 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.