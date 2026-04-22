El PSOE denuncia que el PP "pervierte" el modelo de VPP en Castelló: "200.000 euros por un piso de dos habitaciones y 60.000 euros de entrada"

El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, ha denunciado este miércoles que el PP "pervierte el modelo de VPP en Castelló con 200.000 euros por un piso de dos habitaciones y 60.000 euros de entrada". Simó, quien ha estado acompañado por la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Patricia Puerta, y el diputado autonómico y portavoz de Vivienda socialista en les Corts, Benjamín Mompó, ha destacado que la vivienda es el problema que más preocupa a la ciudadanaia pero se ha pregungado auién tiene 60.000 euros ahorrados para acceder a una vivienda pública. "¿Quién puede pagar pisos a 100.000 euros el dormitorio, es decir, dos dormitorios, desde 200.000 euros? Eso es lo que se está fomentando en Castelló desde la vivienda protegida", ha afirmado.

"Estos suelos donde se construyen VPP se han malvendido por parte del Ayuntamiento en colaboración de la Generalitat Valenciana y es patrimonio municipal de todos, a cambio de 21 viviendas que serán del parque público pero que la media es de menos de 60 metros cuadrados, son minipisos, y las otras que el PP dice que son de VPP tienen esos precios", ha recordado el socialista, quien ha remarcado que el acceso a la vivienda es el principal problema para toda la sociedad pero los precios son un "muro para emancipación y el proyecto de vida para una generación pero como el mercado no lo regulará para dar solución, ahí tienen que entrar las administraciones".

Solar de la calle Río Llobregat (PAU Censal) donde se contruirán viviendas de VPP y que actualmente acoge el recinto de esparcimiento canino. / P. A.

"No estamos en contra de que se construya más vivienda pero si la que se contruyen con recursos públicos como es el caso de las VPP tienen estos precios, resulta que no es una vivienda asequible y no aporta nada a la solución, son viviendas de dos dormitorios desde 200.000 euros en esta zona de Censal", ha afirmado. "Además, te dicen que el 30% tiene que ser de entrada, 60.000 euros. Las VPP nacieron para las familias que no tienen 60.000 euros para dar de entrada, qeu no se pueden permitir pagar ese dinero y el PP lo que hace es pervertir porque las VPP deberían ser para las familias que no pueden ahorrar o pagar este dinero", ha proseguido.

Los principales responsables de esta situación, según Simó, de las VPP son las administraciones, "el gobierno de Mazón, de Pérez Llorca, de Carrasco que están permitiendo que se pervierta lo que significa una vivienda de protección". Ha recordado, asimismo, el caso de la promocion de las Naves de Alicante y "esperemos que las adjudicaciones en Castelló no acaben asi". "Cuando Carrasco dice que el 40% de pisos será de VPP, eso es una obligatoriedad que marca el Plan General que aprobó Amparo Marco y que el PP, con Carrasco a la cabeza, se levantó del pleno para no debatir, si no, no hablaríamos de ese 40% de VPP", ha continuado.

"El mercado no regula solo el mercado de la vivienda y desde las administaciones se pueden hacer cosas, no pueden aparecer viviendas con el título de protección y que no sean asequibles", ha concluido Simó, quien ha afirmado que el PSOPV ha solicitado a Les Corts el número de demandantes de VPP de Castelló "y no tenemos respuesta".

"Minipisos"

En el mismo sentido se ha pronunciado Patricia Puerta al destacar que Carrasco "ha tenido una oporutnidad de oro para facilitar el acceso a la vivienda que es una de las preocupaciones que tiene ahora la ciudadanía y hacerlo con alquiler accesible en estos dos terrenos que suman más de 5.000 metros cuadrados pero el Ayuntamiento ha hecho totalmente lo contrario, en lugar de facilitar ese tipo de alquiler que era para lo que estaban destinadas estas parcelas ha decidido optar por esa permuta perdiendo 5,2 millones de fondos europeos que estaban destinados a tal fin, a facilitar el alquiler para personas que les cuesta trabajo acceder a la vivienda". "Estas dos parcelas revertirán en 21 minipisos en vivienda protegida", ha dicho.

Puerta, Simó y Mompó en la rueda de prensa de este miércoles. / Mediterráneo

Puerta ha denunciado también que se ha aprobado por parte del consistorio esta semana la licencia express para conceder a una de estas parcelas permiso para poder incluir dentro del proyecto la piscina por lo que "están fomentando un modelo totalmente diferente a la realidad que necesita la ciudad de Castelló realmente". El Ayuntamiento, según la socialista, utiliza suelo público para construir un modelo de ciudad que no es el que se corresponde con la realidad y "este trueque no beneficia a nadie, ni a los jovenes que quieren emanciparse y no pueden hacerlo porque no tienen acceso a la vivienda, no beneficia a las familias vulnerables que no llegan a final de mes y necesitan una vivienda digna, no beneficia a los que necesitan una alternativa habitacional asequible".

"Para Carrasco esta es la legislatura de la vivienda pero eso se quedará en un pluf porque con la modificación de crédito de casi 11 millones tiene la oportunidad de destinar más dinero a ayudas al alquiler de la vivienda para jóvenes y familias vulnerables y no lo está haciendo", ha finalizado Patricia Puerta.

Finalmente, Mompó ha puesto de relavancia que el modelo de vivienda del PP "no tiene nada que ver con el modelo de Ximo Puig, que impulsó esta política y los mecanismos para recuperar viviendas al parque público". "El PP se cargó el decreto de tanteo y retracto con el que el Botànic adquirio más de 1.200 viviendas que se pusieron a disposión de la ciudadanía", ha afirmado.

"Cambiaron a la permuta para regalar suelo público a las constructoras, para hacer caja, pero en el foco no estaban los ciudadanos", ha dicho Mompó. "El ejemplo es el de Alicante con los pisos para gente cercana al PP y no queremos que pase en Castelló. Nosotros en Les Corts este año hemos presentado en cuatro pleno proposiciones no de ley para obligar al PP que cambie la normativa porque fue la actual consellera de Vivienda y el expresidente Mazon, quien en diciembre de 2024, aprobaron eliminar los mecanismos de control en la adjudicaciones de VPP", ha proseguido Mompó. "¿Qué tienen que esconder?, porque Vox permite al PP que adjudique VPP sin ningun tipo de control", ha finalizado el diputado autonómico, quien ha insistido en revertir las "políticas de barra libre porque su modelo de vivienda hace que el problema continúe y los recursos públicos contribuyen a que la burbuja de la vivienda siga aumentando".