El secreto para cocinar la mejor paella valenciana en Castelló

Cocinar una buena paella en familia o con amigos no siempre es fácil. Por este motivo, el único clasificado de la capital de la Plana para la final del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Nacho Boix, de la Tasca del Puerto, en el Grau, cuenta cuál es el secreto para triunfar con este tradicional plato y que le ha dado la oportunidad de acudir hasta la localidad valenciana el 13 de septiembre para dejar bien alto el pabellón castellonense. Ilusión y profesionalidad no le faltan para alzarse con el primer premio del prestigioso certamen donde también acudirán otro restaurante de la provincia (Vaiven de Alcossebre) y otros diez de la zona de Valencia.

"El secreto para cocina la mejor paella valenciana es ponerle buena materia prima y de calidad, con la carne y verdura fresca y sofreir el producto a un fuego medio para que suelte su jugo y luego se pueda hacer un caldo perfecto", destaca Boix en declaraciones al periódico Mediterráneo.

Nacho Boix, clasificado en el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca. / ERIK PRADAS

No obstante, para lograr la clasificación en este concurso, los participantes, también Boix, se han tenido que basar en la receta de Valencia de este plato aunque en Castelló se suelen utilizar otros ingredientes complementarios y diferentes. Y es que en cada comarca se puede probar una paella valenciana diferente, aunque con una base común, porque, como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo.

Así cuando alguien se dipone a cocinar una paella en Valencia, pone pollo y conejo, judía verde, garrofons, ajo, tomate, pimentón, agua, arroz, aceite de oliva y sal y en Castelló "le ponemos costilla para que le proporcione un poco de grasa (en algunos lugares de Valencia se la sustituye por pato), pimiento rojo y verde y alcachofa. "Y, en Navidad, pelotas, aunque tanto una como la otra, son dos paellas espectaculares", finaliza Nacho Boix, quien afirma que acudirá a por todas al concurso de Sueca. ¡Mucha suerte!