Los trámites y el alto coste a los que te enfrentas si tu patinete no tiene seguro de responsabilidad civil en Castelló. Puede acabar en la chatarra

Los usuarios del patinete eléctrico que no dispongan de un seguro de responsabilidad civil se enfrentan al pago de una cuantiosa cantidad económica además de trámites ante la administración municipal. Una infracción que conllevaría el pago de alrededor de 700 euros a los que habría que sumar 0,50 euros por cada hora que el vehículo esté en el depósito, un recinto que en la actualidad acoge a unos 150 patinetes eléctricos confiscados por la Policía Local, 70 de ellos en el último mes y medio, tal y como ha publicado este diario.

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Según han explicado fuentes municipales al periódico Mediterráneo, desde la Policía Local están aumentando estos controles que velan por la seguridad de la ciudadanía y el hecho de no tener el seguro obligatorio de responsabilidad civil conlleva una multa de 610 euros (305 euros si se paga en los 20 días naturales a partir de la imposición de la sanción). En ese momento, el patinete es inmovilizado por los agentes y se lleva al depósito de vehículos ubicado en el Camí Els Mestrets número 4, abierto todos los días durante las 24 horas para facilitar la retirada de los mismos. Sin embargo esa multa de más de 600 euros no será el único desembolso económico que deberá hacer el usuario infractor. Tendrá que correr con el gasto del precio de entrada del patinete en el depósito y que asciende a 43,52 euros y a los que habrá que sumar 0,50 euros a partir de la segunda hora y por cada 60 minutos de más que el vehículo permanezca en el depósito.

Normativa en Castelló sobre el patinete eléctrico. / Mediterráneo

¿Qué hay que hacer para retirarlo?

Para recuperar el vehículo confiscado por los agentes en pro de la seguridad ciudadana, lo primero que es necesario es sacar el seguro de responsabilidad civil cuya carencia ha motivado su inmovilización. Luego, el usuario tendrá que acudir a la Oficina de Atestados de la Policía Local ubicada en la calle Gandía donde recibirán un documento de desinmovilización del patinete con el que tendrán que acudir al depósito, pagar los 43,52 euros más las horas que ha estado allí.

En el caso de que el propietario no recoja su patinete eléctrico, este permanecerá en estas instalaciones municipales durante dos años y transcurrido este periodo de tiempo, será declarado como residuos sólido urbano, considerado chatarra y llevado al desguace.