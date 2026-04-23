Movilidad
La calle Gobernador recupera sus dos carriles limitados por las obras del TRAM en Castelló. ¿Dónde se concentran ahora las obras?
Los trabajos están valorados en 1,3 millones
La calle Gobernador ha recuperado ya sus dos carriles de circulación entre la plaza Cardona Vives y la calle Campoamor, una vez finalizado el asfaltado de las obras correspondientes a este tramo. Estos trabajos se enmarcan en la fase 2 del bucle central del TRAM, una acción impulsada por la Generalitat Valenciana a través de la conselleria de Infraestructuras y que cuenta con un presupuesto máximo de 1,3 millones de euros.
Los trabajos en el tramo de la calle Gobernador, comenzaron el pasado 14 de abril y, mientras se desarrollaron, fue necesario mantener operativo solo uno de los dos carriles de este tramo para compatibilizar la circulación con la ejecución de la obra.
El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha destacado que “las obras se han ejecutado y terminado en tiempo y forma en este tramo, tal y como nos habíamos comprometido con la ciudadanía”.
Romero ha remarcado también que esta actuación, ejecutada por la conselleria de Infraestructuras, “era muy necesaria debido al estado de abandono y a la falta de mantenimiento que había sufrido la plataforma del TRAM durante los últimos años debido al abandono de los gobiernos anteriores
Tras la conclusión de los trabajos de asfaltado en la calle Gobernador, las obras del bucle central del TRAM seguirán en la plataforma situadas en la calle Zaragoza.
Esta nueva fase contará con la debida señalización para causar las menores molestias posible en el trafico en el entorno del cruce de la calle Zaragoza con la avenida Rey don Jaime y la calle Colón, mientras se ejecutan las mejoras previstas. Posteriormente, la actuación se trasladará a la plataforma ubicada en la plaza Cardona Vives.
En las próximas semanas se procederá al marcado y pintado de las zonas recientemente remodeladas. Con la previsión de que las obras estén finalizadas entre finales de mayo y principios de junio.
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