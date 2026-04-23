Carrasco: "Solucionar este problema es una fijación para mi equipo de gobierno"

Desde hace tiempo, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, señaló que esta legislatura es la de la vivienda en el Ayuntamiento de la capital de la Plana. Así lo demostró en su intervención tras la primera de las mesas redondas del III Foro de Municipalismo del periódico Mediterráneo en la que repasó todas las medidas que, desde el consistorio, ha impulsado su equipo de gobierno para intentar relajar el problema del acceso a un piso que deben afrontar cada vez más vecinos castellonenses.

Carrasco destacó que «para mi gobierno es una fijación trabajar para solucionar esta situación». Por ello, desde el Ayuntamiento, se han cedido dos parcelas en la calle Río Llobregat del PAU Censal a la Conselleria de Vivienda para «que tengamos 123 pisos nuevos de protección pública, algo que no se ha hecho en los dos últimos años». Un impulso para facilitar la compra de una vivienda a aquellos con más dificultades.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

Además, incidió en que se debe subsanar «la falta de suelo» que impide la construcción de nuevos inmuebles. Por eso, «desde el Ayuntamiento, hemos liberando suelo para construir 3.800 viviendas en los próximos años, de las cuales más de 1.000 serán de protección pública, el 40% de estos futuros inmuebles». Como comentó Carrasco, estos desarrollos urbanísticos se desplegarán en cinco sectores de la ciudad como son PAU Censal, Riu Sec, Soler i Godes, Donoso Cortés y Gran Vía. En total, más de 432.00 metros cuadrados dentro de los cuales hay previstos más de 65.000 metros cuadrados de zonas verdes

Pero no se queda ahí la apuesta por la vivienda del consistorio castellonense. La primera edila también aprovechó esta cita para destacar el plan de rehabilitación de viviendas municipal con el que se remozan un total casi 600 pisos mediante 17 millones de euros captados de fondos europeos. Estas labores se desarrollan «en cinco zonas degradadas de la ciudad» como son los grupos 25 de Noviembre (antes Rafalafena), Cernuda y Velasco, Sequiol, Mar Mediterráneo y José Antonio.

También señaló la alcaldesa de Castelló que «no queremos olvidarnos de los jóvenes». Por eso, recordó que su equipo de gobierno ha creado una línea de alquiler joven, destinada a personas de entres 18 y 35 años, para que puedan independizarse y contar con una vivienda propia. Para ello, «a través de una modificación de crédito, hemos destinado 400.000 euros para poder alcanzar este objetivo», afirmó.

Compra de viviendas

Dentro de su repaso a las acciones emprendidas por el Ayuntamiento en este ámbito, Begoña Carrasco no se olvidó de citar la inversión de 1,5 millones de euros para comprar vivienda social. «Vamos a firmar la sexta», señaló la alcaldesa que resaltó que «nada que ver con los ocho años de inacción del anterior gobierno municipal, que fue incapaz de adquirir ninguna vivienda social».

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También quiso incidir Carrasco en el programa de formación a la carta, «una iniciativa de éxito para formar en el apartado laboral a personal y ayudar a las agencias profesionales. La cifra de inserción a partir de este programa es del 80%, el 60% en el sector de la construcción. Se trata de una gran salida profesional en la que ejercemos de mediadores entre personas que necesitan encontrar trabajo y empresas que precisa trabajadores cualificados».