Los cinco nuevos cursos para formar a 70 personas y crear empleo en Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ofertará, durante los meses de mayo y junio, otros cinco cursos de formación a la carta destinados a un total de 70 personas y que contribuirán a la creación de empleo, según informó ayer la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco. La oferta, que suma 610 horas la mayoría de ellas prácticas, se centra en las disciplinas de fontanería y climatización; albañilería (100 horas); transformación digital para pymes con IA (140 horas); camarero/a de pisos y apoyo al montaje de eventos (130 horas) e iniciación a la mecánica rápida (120 horas).

Para el primero de ellos (fontanería y climatización), con 15 plazas disponibles y una duración de 120 horas , ya se ha abierto el plazo de inscripción porque comenzará el 8 de mayo y será impartido por la Asociación de Instaladores y Mantenedores de Agua, Gas y Calefacción de Castellón (Apimagc).

Estos cursos de formación a la carta nacen tras mantener distintas reuniones con empresas de varios sectores, que han trasladado al Ayuntamiento sus necesidades de personal y de cualificación profesional y a partir de esta escucha directa, se han diseñado acciones formativas adaptadas a la demanda real del mercado laboral, con el objetivo de mejorar las oportunidades de inserción de las personas desempleadas, explicó la alcaldesa de la capital de la Plana.

Colaboración conjunta

Además, la máxima mandataria municipal destacó que cuando las administraciones «escuchan, planifican y colaboran con el tejido empresarial, los resultados llegan en forma de empleo y de nuevas oportunidades para nuestros vecinos». Y es que la nueva oferta de estos cursos se ha coordinado con APEECC (Asociación Provincial de Empresas de la Construcción Castellón); APIMAGC (Asociación Provincial de Instaladores y mantenedores de Agua, Gas y Calefacción Castellón); XARXATEC (Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón); ASHOTUR (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo) y ASTRAUTO ( Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros).

El programa de Formación a la Carta ha permitido impartir 20 cursos desde su puesta en marcha y alcanzar 77 inserciones en el mercado laboral, lo que representa un 60 % de empleabilidad. A este respecto, la alcaldesa recordó la evolución positiva en materia de empleo en la ciudad, con datos del paro que se sitúan en su nivel más bajo desde 2008. En el mes de marzo hay registradas 11.247 personas desempleadas y una tasa de paro del 9,3 %, según el Observatorio de Estadística de Castellón.