Compromís reprocha al gobierno de Carrasco que la Policía Local de Castelló aún no tenga los cuadrantes de 2026 a finales de abril

El portavoz del grupo municipal de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha reprochado este jueves al gobierno de Begoña Carrasco la situación en la que se encuentra la Policía Local, que a finales de abril todavía no dispone de los cuadrantes de horarios y jornadas para el año 2026. La coalición traslada esta preocupación tras haberse reunido con el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB).

“Es una auténtica vergüenza que la Policía Local de Castelló aún no tenga los cuadrantes del año 2026. Estamos a punto de acabar abril y el señor Ortolá se hace muchas fotos, vive de la propaganda igual que la señora Carrasco, pero lo que no está haciendo es trabajar”, ha manifestado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien añade que esta situación evidencia “la falta de planificación” del gobierno de derechas en un servicio esencial, ya que “los cuadrantes son una herramienta básica para la organización del trabajo y la conciliación del personal”.

Un convenio pendiente de actualizar

Por otro lado, la formación alerta de que el convenio laboral de la Policía Local caducó en 2025 y que el gobierno de Carrasco continúa sin haber iniciado los trabajos necesarios para su renovación. Compromís considera especialmente grave que no se haya avanzado en un proceso que, en cualquier caso, debería haberse trabajado con antelación para garantizar continuidad y seguridad en las condiciones laborales.

En este sentido, la coalición considera que el nuevo convenio deberá abordar cuestiones pendientes desde hace años, como la actualización de las productividades, unos complementos que se encuentran congelados y que es necesario revisar para que evolucionen al mismo ritmo que el IPC y el coste de la vida.

Compromís defiende que esta actualización debe ser una prioridad en el nuevo convenio y asegura que, cuando esté en el gobierno, impulsará la mejora de las condiciones laborales de la Policía Local. Así, la formación insiste en que es imprescindible planificar con tiempo, escuchar a los trabajadores y trabajadoras y garantizar una gestión planificada de un servicio esencial que, a día de hoy, sigue sin respuestas por parte del gobierno de Begoña Carrasco.