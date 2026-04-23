Vecinos
Más limpieza, seguridad vial y mantenimiento copan las peticiones del Grupo Lourdes al gobierno de Castelló. Pero no son las únicas
El vecindario traslada a los socialistas el “abandono de este barrio del distrito sur después de tres años de promesas incumplidas"
El seguridad del tráfico, el mantenimiento y la limpieza copan las peticiones del vecindario del Grupo Lourdes al equipo de gobierno de Castelló tras tres años de "promesas incumplidas", según han explicado este jueves la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, y la concejala Anunciación Láinez tras la reunión con residentes de esta zona en el marco de las visitas a barrios para recoger las necesidades de la periferia.
En el caso del Grupo Lourdes, la inseguridad de los peatones es una de las quejas más reiteradas entre quienes residen en este punto del distrito sur. La velocidad del tráfico en el camino Sequiota y el tramo de la N-225, la falta de un mantenimiento adecuado del firme de los viales y la ausencia de espacios regulados para estacionar son algunas de las demandas de las personas consultadas.
No en vano, entre sus peticiones destaca el doble sentido de la Gran Vía Tárrega Monteblanco desde el cruce con el tramo de la N-225. Cabe recordar que el Plan General al que se opuso el Partido Popular en la legislatura pasada permite la expropiación para incorporar además un carril bici que conecte con el resto de la ciudad.
Justo en el tramo opuesto, en el camino Sequiota, el vecindario reclama nuevos badenes más altos, así como reponer los que están dañados o han desaparecido, en tanto que la vía registra velocidades muy elevadas y es una fórmula eficaz para reducir estas prácticas temerarias que ponen en peligro a los transeúntes.
También en el ámbito de la reordenación del tráfico, el barrio necesita zonas de carga y descarga para atender las necesidades de abastecimiento de negocios como bares y talleres, entre otros, que suponen un problema de colapso de tráfico a diario en el entorno.
Precisamente la degradación del entorno es una de las quejas reiteradas por el vecindario. La falta de limpieza de la vía pública, la saturación de papeleras, la vegetación que invade el carril bici y la propia pintura desconchada de este vial se reiteran reunión tras reunión sin que el equipo de gobierno atienda las solicitudes.
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