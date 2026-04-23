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Las últimas novedades del nuevo Mercado Central de Castelló: más bares

Varios servicios complementan la reforma que ya está en marcha

Imagen virtual del exterior del futuro Mercado Central de Castelló.

Imagen virtual del exterior del futuro Mercado Central de Castelló. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El futuro Mercado Central contará, tras la renovación de las instalaciones que ya está en marcha, con nuevos servicios para la ciudadanía que complementarán los puestos de venta y los espacios de gastronomía en el interior del inmueble municipal, en la plaza Mayor.

Así, el recinto dispondrá de dos bares en el pasaje exterior donde estaba el bar El Mercat. Uno de ellos lo gestionará, como lo ha hecho hasta ahora, el propietario de este espacio gastronómico y el otro saldrá a licitación incrementando, de esta forma, este tipo de oferta. Además, unos aseos públicos fuera del propio mercado darán servicio a los castellonenses fuera del horario comercial y coincidiendo con la apertura de la terraza al aire libre que está previsto abrir en la parte superior de la zona de la pescadería y que recaería sobre la plaza Santa Clara.

La rehabilitación, que cuenta con un presupuesto de unos 10 millones de euros, dará paso a los puestos dedicados a la venta de productos de alimentación que han sido redistribuidos con el fin de atender las necesidades de metros lineales de concesión de cada unos de los vendedores y la solicitud de dotar a los puestos de la mayor profundidad posible con objeto de modernizar tanto el espacio como la gestión del mismo,s egún recoge el proyecto.

La ampliación de una planta en la cubierta sobre la zona de la pescadería para usos múltiples que acogerá un rooftop, la reubicación del acceso al mercado desde el garaje con objeto de potenciar el mismo a la vez de compartir este con la futura cubierta, la centralización de servicios paea no repercutir en las instalaciones particulares en el interior del mercado y la adecuación de una terraza en la plaza Mayor son otras de las mejoras que conllevará esta dotación municipal.

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Por el momento, y mientras se remodela el antiguo mercado cuyo plazo de finalización es el año que viene, el Ayuntamiento de Castelló inauguró el pasado mes de febrero en la plaza Santa Clara el mercado provisional donde se encuentran los vendedores en la actualidad, en un total de 42 paradas que también incluye el bar El Mercat y el quiosco (estas dos últimas en el exterior). Una amplia cristalera rodea el monumento dedicado a la fundación de la ciudad, de Llorens Poy, y que convierte a este recinto en un espacio moderno y práctico.

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