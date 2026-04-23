Rescatan la embarcación de un influencer tras siete meses bajo la arena en la playa de Castelló

Montones de arena en la playa del Pinar, enfrente del Planetario, dejan patente que algo ocurre y despierta la curiosidad entre los castellonenses que estos días disfrutan de las buenas temperaturas en la costa.

Los trabajos obedecen al rescate de la embarcación del influencer Quicus que naufragó hace siete meses, a principios del mes de septiembre, en esta playa castellonense y de cuyo hundimiento ya se hizo eco este periódico. El hecho de que el seguro del barco, tal y como ya hizo referencia el propio influencer en su día, no se haya hecho cargo de la retirada, y la inminente llegada de la temporada estival que llenará la playa de castellonenes y turistas, ha obligado al consistorio a desenterrar el barco de este joven con el fin de evitar algún tipo de percance que pudiera ocasionar el hecho de que la estructura saliera a la luz en pleno verano y con la playa repleta de gente.

Imagen de los restos de la embarcación. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ahora, y después de que su propietario no haya podido hacerse cargo del rescate, ha sido el consistorio el que ha tenido que hacer frente. Eso sí, Quicus, que participó en un programa del corazón grabado previamente a este suceso, sí que hizo referencia a que en sus barcos había organizado "alguna fiesta, algún botellón con botellas de Moët & Chandon o Vega Sicilia”.