La vivienda intensifica la pugna política entre PP, PSOE y Compromís en Castelló

La vivienda y las ayudas al alquiler joven volvieron a saltar ayer a la primera fila de la actualidad política intensificando la pugna entre PP, PSOE y Compromís ya que los tres partidos abanderan la defensa de este recurso.

Mientras la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, anunció las inminentes bases para que los jóvenes puedan optar a una ayuda de alquiler tras reunirse con los representantes del Consell d'Estudiants de la UJI y la concejala Giner, Compromís informaba sobre la necesidad de aumentar estas subvenciones hasta los 605.000 euros y los socialistas denunciaban que el PP "pervierte el modelo de VPP con 200.000 euros por un piso de dos habitaciones y 60.000 euros de entrada".

Reunión de la alcaldesa con los representantes del Consell d'Estudiants de la UJI y la concejala Giner, este miércoles. / Mediterráneo

Así, Carrasco explicó que los principales requisitos que deberán cumplir los castellonenses para solicitar esta ayuda serán ser persona física, mayor de edad y tener hasta 35 años en el momento de solicitar la ayuda. "El equipo de gobierno está ya ultimando la puesta en marcha de la convocatoria a través de sus bases", afirmó la primera edila.

La alcaldesa destacó que estas subvenciones se pondrán en marcha cuanto antes "ya que es mucha también la demanda de soluciones por parte de la ciudadanía, ante el incremento del precio de la vivienda, tanto en la compra como en alquiler, en nuestro país. Y para ello se destinará una partida de 400.000 euros, por primera vez dirigido de manera específica a nuestros jóvenes”. “Son precisamente los más jóvenes quienes están sufriendo con más dureza la consecuencias de la falta de políticas efectivas de acceso a la vivienda a nivel estatal y ponemos soluciones", insistió Carrasco, quien dijo que esta es la legislatura de la vivienda.

Precisamente el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, advirtió sobre estas ayudas y dijo que la modificación de crédito de Carrasco "vuelve a duplicar el dinero destinado a propaganda mientras no se cumple la palabra dada en vivienda”. "El PP aseguró en el pasado pleno que destinaría más de medio millón de euros a las ayudas al alquiler joven, pero la propuesta actual se queda por debajo de esa cifra. En menos de veinte días hemos pasado de un anuncio a, de nuevo, una mentira de Carrasco”, lamentó el nacionalista.

Ignasi Garcia es el portavoz de Compromís en Castelló. / Mediterráneo

VPP

Por otra parte, Carrasco se refirió a otras acciones que está emprendiendo el actual equipo de gobierno municipal en materia de vivienda como “la disposición de suelo para la construcción de 3.800 viviendas, de las que 40% serán VPP, o la apuesta por la vivienda social con un presupuesto récord de 1,5 millones de euros que nos ha permitido firmar la adquisición de hasta seis viviendas para el parque municipal. Partida que vamos a reforzar con otros 200.000 euros gracias a la última modificación de crédito que hemos preparado”.

Precisamente sobre la VPP versó la denuncia del secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, quien denunció que el PP "pervierte el modelo de VPP en Castelló con 200.000 euros por un piso de dos habitaciones y 60.000 euros de entrada". Simó, quien ha estado acompañado por la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la capital, Patricia Puerta, y el diputado autonómico y portavoz de Vivienda socialista en les Corts, Benjamín Mompó, ha destacado que la vivienda es el problema que más preocupa a la ciudadanaia pero se ha pregungado auién tiene 60.000 euros ahorrados para acceder a una vivienda pública. "¿Quién puede pagar pisos a 100.000 euros el dormitorio, es decir, dos dormitorios, desde 200.000 euros? Eso es lo que se está fomentando en Castelló desde la vivienda protegida", ha afirmado.

Puerta, Simó y Mompó, ayer tras la rueda de prensa junto a uno de los solares donde se construirá VPP en el PAU Censal. / P. A.

"Estos suelos donde se construyen VPP se han malvendido por parte del Ayuntamiento en colaboración de la Generalitat Valenciana y es patrimonio municipal de todos, a cambio de 21 viviendas que serán del parque público pero que la media es de menos de 60 metros cuadrados, son minipisos, y las otras que el PP dice que son de VPP tienen esos precios", ha recordado el socialista, quien ha remarcado que el acceso a la vivienda es el principal problema para toda la sociedad pero los precios son un "muro para emancipación y el proyecto de vida para una generación pero como el mercado no lo regulará para dar solución, ahí tienen que entrar las administraciones".