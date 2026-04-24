Begoña Carrasco: «Castellón contará con un nuevo sistema de alertas»

«La gestión de las emergencias y la protección de nuestros vecinos ocupa un lugar central en la acción de los gobiernos locales». Así lo afirmó la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, durante su intervención en el debate del Foro de Municipalismo, donde explicó que la capital de la Plana «ha asumido este reto con determinación, situándonos como una ciudad pionera a la hora de poner en marcha medidas concretas y protocolos eficaces frente a diferentes situaciones de riesgo. No hablamos de intenciones, hablamos de planificación, de anticipación y de capacidad de respuesta ante cualquier escenario que pueda comprometer la seguridad de la ciudadanía».

Uno de los ejemplos más claros es la creación de un protocolo específico frente al riesgo de inundaciones en centros docentes. Se trata de una herramienta pionera, pensada para proteger a uno de los colectivos más vulnerables: los niños, docentes y comunidades educativas. «Con este protocolo hemos logrado unificar y clarificar criterios de actuación, estableciendo pautas claras para la prevención, la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia, garantizando así una respuesta rápida, ordenada y segura ante episodios de lluvias intensas», explicó Begoña Carrasco.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

La alcaldesa también incidió en que la prevención no es suficiente sin recursos adecuados «por eso, desde el inicio del mandato hemos apostado de forma decidida por la ampliación de efectivos y la mejora de los medios técnicos, vehículos y equipamiento tanto de la Policía Local como del cuerpo municipal de Bomberos. Nuestro compromiso es claro: dotar a Castellón del Parque de Bomberos que necesita y merece, adaptado a la realidad actual de la ciudad y preparado para responder con eficacia a cualquier tipo de emergencia».

Mejoras en la capital de la Plana

En este sentido, Carrasco destacó que, en el último año, el Servicio de Bomberos ha convocado tres plazas de cabo, «las primeras en más de 20 años, junto con procesos de estabilización de la plantilla que permiten reforzar la estructura operativa del servicio». Este esfuerzo también se está llevando a cabo en la Policía Local, «donde avanzamos en la creación de nuevas plazas y en la consolidación de efectivos, para acercarnos cada vez más a una plantilla de 300 agentes, dimensionada para atender las necesidades de una ciudad en constante crecimiento».

La seguridad es una de las principales prioridades del equipo de gobierno «y esa seguridad debe sentirse en cada barrio, en cada urbanización y en cada punto del término municipal. Por eso hemos creado la nueva Unidad de Policía de Barrios y Urbanizaciones de Montaña, cumpliendo así un compromiso electoral y acercando la presencia policial a todos los vecinos, reforzando la proximidad, la prevención y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia», explicó la alcaldesa de Castelló.

" Su presentación, tendrá lugar el 24 de abril, marcará un hito en la forma en que nos comunicamos y actuamos ante emergencias" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

En linea con esta máxima, la innovación aplicada a la gestión de emergencias es una pieza clave y por ello Carrasco anunció que «Castellón contará con un nuevo sistema de alertas, avisos y comunicación en tiempo real, a través de la aplicación AlertaCas, una herramienta accesible y eficaz que permitirá mejorar la información a la ciudadanía y reforzar la coordinación en situaciones críticas. Su presentación, tendrá lugar el 24 de abril, marcará un hito en la forma en que nos comunicamos y actuamos ante emergencias».

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En definitiva, «en Castellón trabajamos desde la responsabilidad, la previsión y la cercanía, por proteger a nuestros vecinos, su bienestar, su seguridad y su tranquilidad, hoy y en el futuro».