Castelló activa una app de emergencias con conexión directa a la Policía Local y bomberos. Estos son los servicios que presta al ciudadano

Castelló cuenta desde este viernes con un nuevo servicio municipal a disposición de los vecinos que les permite conectar de forma directa, ágil, rápida y segura con el área de Seguridad Pública a través del Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE). Se trata de una app (AlertaCAS) que los castellonenses pondrán descargarse en sus móviles y donde podrán encontrar, por el momento, notificaciones sobre cortes de tráfico o comunicación de emergencias u avisos de importancia como pueden ser sobre lluvias torrenciales o fuertes vientos, además de llamar directamente al 092. Sin embargo, la app se irá complementando con otros servicios como un botón del pánico, alerta por robo, violencia conta la mujer (Castelló será pionera en este servicio a través de esta app), alerta de incendio o emergencia médica.

Costa, Catalán, Molina, Carrasco, Ortolá y Nicolau, con la app. / Mediterráneo

Así lo ha presentado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto al concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Antonio Ortolá, el comisario principal jefe de la Policía Local, Francisco Catalán, y Joan Molina, responsable de la empresa que ha realizado la app. También ha asistido el jefe de los Bomberos municipales, Antonio Costa.

"La seguridad de los vecinos es una prioridad para el gobierno local, por lo que esta aplicación gratuita permitirá una gestión abierta y coordinada y una comunicación directa y ágil entre el Ayuntamiento y los vecinos", ha destacado la primera edila, quien ha dicho que los objetivo principales de esta iniciativa que se pone a disposición de los castellonenses es el de proteger a la ciudadanía, actuar con más rapidez y unificar la comunicación ya que los vecinos estarán infomados en tiempo real sobre la seguridad, incidencias y emergencias y solo con apretar un botón, estarán conectados con la Policía Local y se podrán emitir alertas en situaciones de peligro, por lo que será necesario aceptar las condiciones de geolocalización que permite la app, y recibirán una respuesta rápida.

"Castellón es una ciudad moderna, que cuida y protege y la app estará al servicio de todos las 24 horas del día", ha proseguido Carrasco, quien ha animado a los castellonenses a que se descarguen esta app.

Por su parte, Molina ha explicado que el procedimiento de descarga es sencillo. Los interesados abrirán la app y crearán un usuario con su nombre, dirección código postal, teléfono y DNI, se les pedirá un código de verificación y ya podrá utilizar las funcionalidades. La alerta llegaría directamente a la Policía Local.

El comisario principal jefe de la Policía Local, Francisco Catalán, ha destacado la importancia de esta iniciativa en pro de la seguridad y las emergencias y ha dicho que es importante anticiparse, informar y estar conectados con la ciudadanía. "Se trata de un canal oficial, directo y fiable en materia de seguridad porque la información que lelga a tiempo evita riesgos y problemas", ha dicho Catalán, quien ha afirmado, asimismo, que las principales características del sistema son la anticipación, fiabilidad, utilidad y proximidad real y sitúa a Castelló como referencia a nivel provincial, autonómico y nacional.

"Es un modelos de seguridad moderno, coordinado y centrado en las personas", ha destacado Ortolá.

Finalmente, el concejal Ortolá ha remarcado el trabajo del área de Seguridad y ha calificado de "muy importante este avance de la app porque es un sistema integral de comunicación y seguridad".