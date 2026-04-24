Denuncian que hay ratas en el aulario de Infantil de un colegio de Castelló y el Ayuntamiento intensificará las medidas para solucionar el problema

Los padres de aulario de Infantil del colegio Manel Garcia Grau han denunciado a este diario la existencia de ratas en estas clases que albergan a niños de entre 3 y 5 años después de que el centro educativo, a través de la web familia, informara a los progenitores de esta situación que se está dando en el colegio y que ha causado un gran malestar entre estos.

"Los profesores han encontrado cacas de ratas y material mordido por estos roedores, por lo que cada mañana se preocupan, junto al personal de la limpieza, de limpiarlo todo porque son niños pequeños que aún se pueden meter algo en la boca", explica una de las madres afectadas a ese diario. "Al parecer, las ratas también han llegado hasta el comedor", continúa la castellonense, quien ha afirmado que han puesto esta problemática en conocimiento del Ayuntamiento de Castelló, la Conselleria de Educación y la Conselleria de Sanitat.

El periódico Mediterráneo se ha puesto en contacto con el concejal de Educación en funciones, Vicent Sales, quien ha destacado ha tenido conocimiento de esta queja hace unas horas y que de forma inmediata ha contactado con el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, para que a través del contrato de desratización, se actúe lo antes posible. No obstante, Sales también ha informado que él es precisamente el teniente de alcalde del distrito Norte con Ferrer como edil de apoyo y que el mes pasado hubo consejo de distrito donde la representante del AFA de este centro no comunicó ninguna incidencia. Sales también ha concretado ya se pusieron trampas (no se puede colocar insecticida por el peligro que supondría para los alumnos) pero que, según se reconoce en el escrito que desde el colegio enviaron a la alerta SMC para centros educativos el 13 de abril, no han funcionado.

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Por este motivo, el consistorio intensificará las medidas para dar una solución a esta problemática.