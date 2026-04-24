La Feria de Abril llega a Castelló con música, cultura y gastronomía

La I Feria de Abril del Puerto de Castellón ha arrancado esta tarde con diversas actividades que compaginan ocio, cultura y gastronomía además de una exposición de trajes de flamenca y música con un tributo a Andy & Lucas en el Moll de Costa del Grau. Además, ha tenido lugar el tradicional encendido de las luces que ha dado paso a un desfile de moda flamenca en una inauguración en la que han participado la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la edila de Fiestas Noelia Selma; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez. El evento, organizado por Mar Flamenc en colaboración con la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Castelló, nace con el objetivo de dinamizar la zona lúdica del puerto y generar un impacto positivo en la actividad económica del entorno, llenando de vida el distrito marítimo durante todo el fin de semana con múltiples propuestas de ocio y cultura.

De esta forma, Giner ha señalado que “estamos trabajando para potenciar el Grao como un polo de atracción, con una oferta cada vez más completa y pensada para todos los públicos. La Feria de Abril es un claro ejemplo de cómo impulsar la actividad económica y social del distrito, generando ambiente, oportunidades y reforzando nuestra identidad como punto clave del litoral castellonense”. Por su parte, la concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar el posicionamiento del Grao como destino turístico: “Eventos como la Feria de Abril contribuyen a dinamizar el Puerto de Castellón y a diversificar nuestra oferta, atrayendo tanto a visitantes como a residentes. Apostamos por propuestas que combinan cultura, gastronomía y ocio en un entorno único, consolidando el Grao como un espacio vivo durante todo el año”.

Exposición de trajes de flamenca. / Mediterráneo

Rubén Ibáñez ha querido destacar que “ para el puerto de Castellón hoy es un día importante porque arranca la I Edición de la Feria de Abril. Estrenamos así una iniciativa que esperamos tenga muy buena acogida tanto para la ciudadanía como para visitantes que vengan de otros puntos de la provincia. Una iniciativa que va en la línea de dinamizar y dar vida a esta fachada marítima y a la zona del Moll de Costa, cumpliendo así con uno de los principales compromisos que nos marcamos hace ahora casi tres años”. Y ha añadido que “en esta misión de acercar a la ciudadanía esta ventana abierta al mar e integrar puerto – ciudad no estamos solos. Caminamos siempre de la mano del Ayuntamiento de Castellón al que quiero agradecer su apuesta y colaboración. Hablamos pues de una iniciativa mayoritariamente gratuita, pensada para todos los públicos, especialmente para familias, con una programación muy completa que incluye más de una veintena de actividades, desde talleres infantiles y espacios de juego hasta música en directo, exhibiciones y propuestas participativas. Esperamos que pasen por aquí cerca de 10.000 personas a lo largo de todo el fin de semana”.

Estrará todo el fin de semana

La actividad continuará durante el fin de semana con una amplia oferta de propuestas dirigidas a todos los públicos. Tanto este sábado como el domingo, el recinto del Moll de Costa seguirá acogiendo actuaciones musicales, espectáculos flamencos, animación y espacios gastronómicos, consolidándose como punto de encuentro para disfrutar del ambiente de feria en un entorno único junto al mar.

Noticias relacionadas

Además, estará disponible el tren turístico, que realizará una ruta circular por las playas de Castellón, con salida desde la plaza Sète. Hoy viernes ha habido dos pases, a las 19:30 y a las 20:30 horas; el sábado habrá salidas de manera ininterrumpida desde las 11:00 hasta las 20:00, y el domingo de 11:00 a 14:00.