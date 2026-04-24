Ya hay ganador del concurso de reciclaje de las fiestas de la Magdalena de Castelló. La Colla Sense Blau se lleva los 3.000 euros

La campaña Festegem amb sostenibilitat. Temperament reciclador 2026 impulsada por Ecovidrio y el Ayuntamiento de Castelló en colaboración con la Generalitat Valenciana ya tiene ganador. El salón de plenos ha acogido este viernes el sorteo entre todas las entidades festeras participantes y ha sido la colla Sense Blau la que se ha resultado ganadora del premio de 3.000 euros de esta acción cuyo objetivo es fomentar el reciclaje de envases de vidrio durante las fiestas de la Magdalena 2026. En este acto han participado el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; el gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala; y la reina de las fiestas, Clara Sanz, encargada de extraer la papeleta con el nombre de la ganadora la colla Sense Blau.

Según el concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, entre todos “hacemos posible una ciudad más limpia y sostenible, incluso durante la semana grande de nuestras fiestas, que es cuando más residuos se generan”, quien también ha querido agradecer a Ecovidrio su apuesta por una campaña que ha vuelto a implicar activamente a gaiatas y collas en estas fechas donde se consume más. “Estamos muy satisfechos con los resultados de esta edición, tanto por la participación como por la implicación de las agrupaciones festivas en una campaña que convierte la fiesta en una oportunidad para cuidar nuestro entorno”, ha indicado Toledo, que también ha puesto en valor la respuesta de la ciudadanía y el compromiso creciente con la sostenibilidad.

Récord de participación

La entidad ganadora se ha obtenido mediante un sorteo ante notario celebrado hoy entre las gaiatas y collas participantes en la campaña de fomento del reciclaje de Ecovidrio durante las fiestas de la Magdalena 2026. La iniciativa ha alcanzado este año un nuevo récord de participación, con un total de 58 agrupaciones festivas inscritas, de las cuales 19 han sido gaiatas y 39 collas.

Gracias a la implicación del mundo festero, se han recogido 28.670 kilogramos de envases de vidrio en los contenedores verdes asignados, lo que supone también un importante incremento respecto al año anterior. En concreto, la campaña ha permitido reciclar cerca de 9.000 kilos más que en la edición pasada, consolidando así el compromiso de las fiestas de la Magdalena con la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

Por su parte el gerente de Ecovidro en la Comunidad Valenciana, ha querido destacar que “desde Ecovidrio queremos agradecer la implicación de gaiatas y collas en esta edición de la campaña, porque una vez más han demostrado que la Magdalena también puede ser un ejemplo de compromiso con la sostenibilidad”.

Además, Manuel Sala ha alabado la participación registrada en 2026 que confirma que el reciclaje de vidrio forma ya parte de la celebración y que, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y de las agrupaciones festivas, “seguimos avanzando hacia unas fiestas más responsables con el entorno”.