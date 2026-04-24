Una paella solidaria en Castellón para apoyar a las personas con Parkinson

La Paella Solidaria de Castellón ha reunido este año solidaridad, convivencia y compromiso social en una jornada a favor de la Asociación de Parkinson de la Provincia de Castellón, con el objetivo de apoyar a las personas con Parkinson y a sus familias. La tercera edición de esta iniciativa se ha celebrado en la Escuela de Hostelería Costa de Azahar, con una comida popular abierta a quienes han querido colaborar con esta causa.

Una comida con sentido social

La jornada ha incluido paella, bebida, postre, sorteo y una actuación musical, en un ambiente participativo pensado para compartir mesa y, al mismo tiempo, contribuir a una labor social cercana.

Por 15 euros, los asistentes han podido disfrutar de la comida popular y colaborar con una entidad que acompaña en el día a día a personas afectadas por el Parkinson y a sus familias.

Apoyo a las familias

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha participado en esta tercera edición de la Paella Solidaria y ha mostrado su respaldo a la iniciativa benéfica.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, incluso se animó a servir ella misma la paella. / AYUNCAS

Carrasco ha destacado que “Castellón es una ciudad solidaria, cercana y comprometida con quienes más lo necesitan”, y ha subrayado que actividades como esta reflejan la capacidad de la sociedad castellonense para reunirse en torno a causas sociales.

La primera edil también ha señalado que “esta Paella Solidaria es mucho más que una comida; es un punto de encuentro para compartir, convivir y colaborar” con una asociación que desarrolla una labor fundamental junto a las personas con Parkinson.

Paella solidaria a beneficio del parkinson / CT

Cómo colaborar

Además de participar en la comida solidaria, quienes quieran ayudar a la Asociación de Parkinson de la Provincia de Castellón pueden hacerlo mediante un donativo de 10 euros.

Las aportaciones pueden realizarse a través de la cuenta de la asociación:

ES42 3058 7300 8327 2000 6586

También se puede colaborar mediante Bizum al 10147.

Una cita para compartir y ayudar

La Paella Solidaria se consolida así como una iniciativa que combina gastronomía, música y solidaridad en Castellón. Una jornada sencilla, cercana y con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson y de sus familias.