El parque Ribalta inaugura una 42ª Fira del Llibre de récord en Castelló

Castelló vuelve a apostar fuerte para situar su 42ª Fira del Llibre a la altura de las mejores del panorama nacional. Hasta el 3 de mayo, el parque Ribalta acoge una edición de récord con más de 180 autores y 28 casetas participantes. Y, por primera vez, habrá librerías invitadas de València, Huesca, Zaragoza y Teruel, ampliando el alcance del certamen.

La programación incluye cerca de 180 firmas de autores en nueve días, con nombres como Juan del Val, Santiago Posteguillo, Elsa Punset, Eloy Moreno, Joana Marcus, Máxim Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero (Carmen Mola), Carmen Amoraga, Víctor del Árbol, Luis Zueco y Pol Guasch. Cuatro Premios Planeta, dos Premios Nadal, un Fernando Lara y un Cervantes Chico, además del Premio Nacional de Cómic Kim Aubert y David Sierra –autor de Anna Kadabra–, lo que evidencia el potencial de esta cita literaria.

La inauguración de la feria será el 24 de abril, a las 17.30 horas, con la presencia de Eloy Moreno y Joana Marcús, y se instalará un espacio de actividades y firmas, un espacio familiar con cuentacuentos y talleres infantiles, así como alguna presentación en el pabellón central del Parque Ribalta.

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Además, habrá conciertos con Tesa, Luna Orleans, Los Intensos, Àngela Furquet, Toni Porcar, el Conservatorio Calasancio y la Banda Municipal de Castellón. También se instalarán food-trucks y habrá servicio de cafetería.