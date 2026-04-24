¿Qué está pasando tras las vallas? En la zona cero del Mercado Central de Castelló

Entrar en las actuales obras de la reforma del Mercado Central es acceder al Castelló de 1949, cuando la capital de la Plana, con apenas 60.000 habitantes, vivía una etapa de posguerra marcada por la reconstrucción y la actividad portuaria, así como por la apertura de un mercat que se consolidaba como punto de encuentro y de venta de los productos locales.

Mediterráneo ha entrado en la zona cero de los trabajos urbanísticos para descubrir el esqueleto de aquel recinto que a finales de los años 40 ofrecía carne, verdura o fruta a los castellonenses que luchaban por dejar a un lado la guerra civil y disfrutaban del 18 al 27 de marzo de 1949 de las fiestas de la Magdalena.

Las fotos que demuestran cómo está quedando el Mercado Central de Castelló por dentro / Gabriel Utiel

Los primero que llama la atención es el gran forjado de hierro, el original, que se conservará en el nuevo espacio y que también están acompañados por los pilares de forja redondos que han salido a la luz y que hasta ahora se camuflaban en las paradas y en el pasaje. Además, y con el fin de dar mayor resplandor a esta estructura, el proyecto contempla la eliminación del falso techo y la colocación de ventanales de cristal para que entre más luz pero no el sol de forma directa para no afectar al estado de los productos.

Es en 1964 cuando el Ayuntamiento de Castelló levanta una nueva estructura para acoger la venta del pescado y que hoy en día también se encuentra en obras conservándose la pared antigua que separa ambas zonas y que constituye uno de los espacios con mayor valor y que contará junto a ella con un lucernario para una mayor iluminación natural.

La terraza superior

Hasta la pescadería también han llegado las máquinas que han eliminado el falso techo y que afrontará la nueva estructura con vigas de acero laminado y chapa colaborante pisables para acoger la terraza con pérgolas prevista en la parte superior.

Otra imagen del inerior con la estructura original de forja. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Otra de las zonas emblemáticas del mercat es el pasaje exterior que dispondrá de otro lucernario con una cubierta de cristal y será donde abran los dos bares previstos además de contar, en sus inmediaciones, con aseos públicos que estarán abiertos más allá del horario comercial y coincidiendo con la apertura de la terraza superior destinada al ocio, una de las principales novedades que acogerá el edificio.

Imagen del pasaje exterior en la actualidad. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Se cumplen los plazos

Los trabajos urbanísticos marchan al ritmo previsto para que los vendedores, que actualmente prestan servicio en el mercado provisional habilitado con 42 paradas en la plaza Santa Clara, puedan trasladarse al nuevo Mercado Central el año que viene.

En las renovadas instalaciones, todos los puestos tendrán la posibilidad de instalar una plancha para poder ofertar el cocinado de sus respectivos productos que castellonenses y visitantes podrán degustar en el mismo mercado o en la terraza con mesas y sombrillas que el Ayuntamiento de Castelló habilitará en la plaza Mayor.

Imagen de la pared que separaba la zona de la carne, fruta y verdura del pescado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Y es que el espíritu gastronómico, similar a los de otros mercados nacionales o europeos, también será el del nuevo edificio municipal en el que el consistorio, con la ayuda de fondos europeos, ha invertido 10 millones de euros.

78 años después de Maristany

En 2027, y 78 años después de que el arquitecto municipal Francisco Maristany de entonces diseñara el hasta ahora Mercado Central en 1949, Castelló estrenará unas emblemáticas instalaciones en el corazón de la ciudad.