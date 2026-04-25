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Dos actores de Harry Potter desatan la magia entre los fans de la saga en Castelló

El encuentro, tal y como ya ocurrió en diciembre con Chris Rankin, se ha producido en la tienda El Señor Miyagi

Dos actores de Harry Potter visitan Castelló

Dos actores de Harry Potter visitan Castelló

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Dos actores de Harry Potter visitan Castelló / Gabriel Utiel

Adrián Bachero

Adrián Bachero

El universo de Harry Potter ha vuelto a reunir este sábado a numerosos seguidores en Castelló. Tal y como ya había anunciado este diario, la tienda El Señor Miyagi, ubicada en la calle Campoamor de la capital de la Plana, ha acogido durante la mañana el encuentro con los actores Joshua Herdman y Jamie Waylett, conocidos por sus papeles como Gregory Goyle y Vincent Crabbe en la popular saga cinematográfica.

Numerosos castellonenses fans de la franquicia se han acercado hasta el establecimiento para conocer de cerca a los intérpretes, en una cita que ha despertado una notable expectación, siguiendo la estela de la visita el pasado mes de diciembre de Chris Rankin, quien dio vida a Percy Weasley.

El evento, que se ha desarrollado a lo largo de la mañana, permite a los asistentes hacerse un selfie y conseguir la firma de ambos actores, en una experiencia que acerca el mundo mágico de Hogwarts a la ciudad.

Los actores

Joshua Herdman, que en la saga interpretaba a Gregory Hoyle, el mejor amigo de Draco Malfoy en los siete años que estuvo en Hogwarts. Herdman nació en Hampton, Middlesex (Inglaterra) en 1987 y su vida cambió a los 13 años, cuando fue escogido para interpretar a Gregory Goyle en Harry Potter y la piedra filosofal (2001). De 2001 a 2011, Herdman participó en las ocho películas producidas de Harry Potter.

El otro actor es Jamie Waylett, que interpreta a Vincent Crabbe, el otro lugarteniente de Draco Malfoy. En las películas, forma parte del grupo que intimida a otros estudiantes y respalda a Malfoy en sus enfrentamientos con Harry y sus amigos.

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Otra famosa visita

Chris Rankin, el actor británico-neozelandés que dio vida a Percy Weasley en Harry Potter, uno de los miembros más recordados de la familia Weasley, visitó Castelló el pasado diciembre para protagonizar un evento muy cercano con sus seguidores, al igual que hoy han hecho sus excompañeros en la saga Joshua Herdman y Jamie Waylett.

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