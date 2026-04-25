De América a Castelló, hace 25 años. Cuando solamente se oía hablar de pilates a algunas celebrities

La práctica del pilates irrumpió en la ciudad de Castelló hace 25 años de la mano de Esperanza Poch. Hasta entonces, solamente se oía hablar de esta disciplina a algunas celebrities americanas y llegaba hasta los castellonenses de forma lejana.

Fue entonces cuando Poch fundó Sloa, el primer estudio para la práctica de esta actividad deportiva en la capital de la Plana. Venía de la escuela canadiense Stott Pilates donde más tarde se formaría también su hija Ágata Ribes, que venía del mundo de la danza y, tras esa formación y desde entonces, trabajan ambas de la mano en el apasionante mundo del movimiento encarado a la salud y que se ha convertido en un must para muchos castellonenses, tanto mujeres como hombres.

Una de las clases de pilates. / Mediterráneo

Esperanza Poch fue la primera instructora certificada y más tarde Ágata, su hija, que venía del mundo de la danza comenzó a formarse en el mismo centro que Esperanza, la escuela canadiense Stott Pilates y desde entonces trabajan mano a mano en Sloa en este mundo apasionante del movimiento.

Otro momento de las clases. / Mediterráneo

Las primeras clientas de Esperanza Poch, hace 25 años y cuyo aniversario celebran este sábado en el Real Casino Antiguo con un evento de pilares y barre (esta opción también la que imparte Ágata Ribes, practicaban con ella otras disciplinas de gimnasia y en el primer estudio de pilates que se montó en la avenida rey don Jaime, quisieron probar algo tan novedoso que habían visto en las revistas o por la televisión a las actrices americanas.

Esperanza Poch en una de las clases. / Mediterráneo

Y así es cómo comenzaron con el pilates las primeras atrevidas en Castelló, en grupos reducidos y trabajando de forma personalizada y con gran atención a cada una de las clientas. Fueron practicando ejercicios para el control del movimiento donde es más importante la calidad del movimiento que la cantidad y aprendían a respirar de una forma diferente, a conectar esa respiración con los ejercicios y de esa manera favorecían la concentración para conectar cuerpo y mente. Y ese espíritu del pilates es el que ha llegado al Castelló del siglo XXI, tras 25 años, de la mano de Esperanza Poch y que ya practican miles de personas, tanto mujeres como hombres, y notan sus beneficios.

Los hombres también practican esta disciplina deportiva. / Mediterráneo

Mejorar la postura, de la conexión cuerpo-mente, del equilibro, la coordinación y la flexibilidad, el aumento de la fuerza sin impacto, la prevención de lesiones; el fortalecimiento del suelo pélvico; la reducción de dolores de espalda así como del estrés; y el aumento de la sensación de bienestar sintiendo el cuerpo desde dentro son los beneficios del pilares que en la actualidad Esperanza Poch sigue impartiendo, ahora en la calle Caballeros.

Otro momento de la práctica de pilates. / Mediterráneo

Una tarea que seguro que sigue desempeañando mucho tiempo más y ayudando a los castellonenses a sentirse mejor.