Castellón acoge con gran participación la primera jornada del XI Festival de la Adopción y el VII JOC Fest

La ciudad de Castellón ha inaugurado hoy el XI Festival de la Adopción y el VII JOC Fest con una destacada afluencia de público durante toda la jornada, confirmando el éxito de convocatoria de un evento ya consolidado como referente provincial en la sensibilización contra el abandono animal y la promoción de la adopción responsable. El Palau de la Festa y sus exteriores han acogido este solidario impulsado por la Asociación Huellas Callejeras, con el respaldo del Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana, reuniendo a numerosas asociaciones de protección animal, voluntarios y familias.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado el recinto acompañada por el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, donde han podido recorrer los diferentes espacios del festival y conocer la labor de las entidades participantes. Durante su visita, la alcaldesa ha puesto en valor “la implicación ciudadana y el papel de este tipo de iniciativas en la construcción de una sociedad más concienciada y comprometida”.

En este sentido, Carrasco ha señalado que “este festival es un claro ejemplo del compromiso de Castellón con el bienestar animal y con una sociedad más solidaria y responsable. La gran respuesta de la ciudadanía en esta primera jornada demuestra que cada vez somos más conscientes de la importancia de la adopción frente a la compra y del respeto hacia los animales. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando iniciativas como esta, que combinan sensibilización, educación y ocio para toda la familia, y que además permiten dar visibilidad a muchos animales que necesitan una segunda oportunidad”.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, presente en la cita / Mediterráneo

Por su parte, el concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha destacado la dimensión educativa y social del evento, subrayando “la importancia de seguir impulsando acciones que fomenten la tenencia responsable. Este evento no solo da visibilidad a los animales que buscan un hogar, sino que también contribuye a educar a la ciudadanía en valores fundamentales como la empatía, el respeto y la responsabilidad”.

A lo largo de la jornada, es en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas, los asistentes han podido disfrutar de una programación variada dirigida a todos los públicos. Uno de los momentos más destacados ha sido el desfile de perros en adopción, en el que se han presentado distintos animales junto a sus historias, facilitando el acercamiento con posibles adoptantes. Además, el recinto ha contado con espacios informativos de asociaciones de toda la provincia, exhibiciones, talleres sobre bienestar animal y educación canina, así como actividades deportivas y demostraciones.

El VII JOC Fest, celebrado en el interior del Palau de la Festa, ha vuelto a convertirse en un espacio clave para el público infantil y familiar, con propuestas lúdicas como hinchables, cuentacuentos, pintacaras, actuaciones musicales en directo y una tómbola solidaria. Todo ello con el objetivo de fomentar desde edades tempranas valores como el respeto y la empatía hacia los animales, reforzando el carácter educativo del evento.

La Asociación Huellas Callejeras, organizadora del festival, continúa desarrollando su labor bajo la filosofía de “sacrificio cero”, centrando sus esfuerzos en el rescate, cuidado y adopción de animales, así como en la concienciación social. En la pasada edición, el evento logró numerosas adopciones, y en esta ocasión las expectativas vuelven a ser positivas ante la alta participación registrada en esta primera jornada.

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El festival continuará mañana domingo con nuevas actividades y con la presencia de decenas de animales que esperan encontrar un hogar, en una cita que vuelve a evidenciar el creciente compromiso de la sociedad castellonense con la protección animal y la adopción responsable.