Hemeroteca de Mediterráneo
Clam a la plaça de bous pels 50 anys de les ‘Normes de Castelló’
El 25 d’abril de 1982, la plaça de bous de Castelló va acollir un acte molt especial, una de les manifestacions més massives de la seua història contemporània. Més de 20.000 persones, segons la crònica de ‘Mediterráneo’, van desbordar el recinte en la commemoració del mig segle de l’acord ortogràfic de 1932 amb alguns dels signants del document, com Ángel Sánchez Gozalbo, Enric Soler i Godes o Adolf Pizcueta.
Conten les cròniques que amb ocasió d’una visita a la Plana, José Martínez Ruiz, Azorín, va situar el meridià de la cultura valenciana a la ciutat de Castelló, després de conèixer els membres fundadors de la Societat Castellonenca de Cultura. El diumenge 25 d’abril de 1982, Mediterráneo anunciava per a eixe mateix dia un acte de commemoració del cinquantenari de les Normes de Castelló i afirma que la ciutat «recupera la capitalitat cultural del País Valencià». Per tant, s’aprofitava l’aniversari de la Batalla d’Almansa -seguida de la pèrdua dels furs i llibertats del Regne de València – per celebrar a Castelló un aniversari més recent i feliç: la signatura l’any 1932 de les 34 «bases ortogràfiques unificadores» que esdevindrien amb el temps «un element clau del valencianisme contemporani», en paraules de Vicent Pitarch.
Hi ha imatges que, amb el pas de les dècades, passen del paper del periòdic a convertir-se en icòniques, representatives d'una època. Algunes de les fotografies de la plaça de bous de Castelló aquell 25 d'abril de 1982, amb les graderies plenes a vessar sota un sol de primavera i una mar de senyeres, compleixen aquesta condició. A pocs mesos de complir-se mig segle de l’aprovació d’aquell document històric -una adaptació de les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans a càrrec del professor Lluís Revest- la ciutat que havia estat el bressol del consens lingüístic, tornava a exercir el seu lideratge moral sobre la cultura compartida. El programa d’actes dels dies previs incloïa, segons explicava el diari, una «interessantíssima conferència sobre la vida i l’obra del nostre màxim poeta Bernat Artola i Tomàs», pronunciada pel professor Lluís Meseguer divendres 23 a l’edifici Hucha de la Caixa d’Estalvis. Era un dels punts destacats d’una completa quinzena cultural.
Una gran manifestació
No obstant, el plat principal era aquella convocatòria d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i la Fundació Huguet, que van aconseguir que milers de persones es donaren cita aquell diumenge al recinte de l’avinguda Pérez Galdós. Molt abans de l’hora convinguda -les 12 del migdia- el Parc Ribalta es veia ple de senyeres quatribarrades, tres mesos abans que la bandera oficial de la Comunitat Valenciana quedara adoptada en el marc de l’Estatut d’Autonomia, el debat públic sobre el qual marcava l’ambient i impregnaria el discurs de Joan Fuster, president d’ACPV. De fet, al diari es reflecteix la tensió política del moment: «la presència d’una avioneta vinguda de la ciutat de València, que escampà pels voltants del Passeig de Ribalta algunes octavilles en contra de l’Aplec i de les Normes de Castelló, fou rebuda per la gent amb els crits de País Valencià”». L’aspecte de la plaça era molt semblant a l’enregistrat a les places de bous de València l’any 78, al dinovè Aplec del País Valencià- o al d’Alacant dos anys després.
En el cas de Castelló, però, s’hi sumava també l’homenatge a Manuel Sanchis Guarner. L’autor de La llengua dels valencians l’any 1933 i de diversos llibres claus per a la filologia catalana com ara Gramàtica valenciana (1950). El filòleg i historiador valencià havia faltat als 70 anys el 16 de desembre de 1981, només quatre mesos abans i dos anys després d’accedir a la Càtedra de Lingüística Valenciana a la Universitat de València. Així s’anunciava també a l’anunci publicat per ACPV el mateix dia de l’acte a Mediterráneo, amb les «últimes indicacions» per als assistents, sobre el servei de guarderia i un «servei d’ordre format per 500 persones».
La primera part de l’acte era musical i despertava una expectació màxima: compartint escenari, Lluís Llach i la Banda Municipal de Castelló, sota la batuta del mestre Joan Garcés Queralt, en una de les seues últimes actuacions abans de cedir la direcció a Francesc Signes en 1983, després de 28 anys al capdavant de la banda. Al diari s’anunciaven entre altres les peces Campanades a mort, El Vent, El mercat de la plaça, Els carros, La Processó, Els meus ulls aquí o País petit.
Simbolisme
A la crònica publicada dos dies després pel diari de Castelló -els dilluns només es publicava La Hoja del Lunes- es feia balanç: «més de 20.000 persones ompliren la totalitat de les grades i fins i tot l’arena, fins el punt que ben pocs llocs quedaren buits per escoltar el gran recital ofrenat pel cantant Lluís Llach, acompanyat per la Banda». Així, es qualificava d’«aplec cultural i festiu amb el que Castelló commemorava l’inici de la nostra recuperació lingüística». El simbolisme era màxim al paràgraf següent: a la presidència s’hi trobaven tres supervivents que l’any 1932 signaren les Normes de Castelló: Ángel Sánchez Gozalbo, cronista oficial de la ciutat i «una de les personalitats més representatives de Castelló»; Adolf Pizcueta i Enric Soler i Godes. Juntament amb ells, també en posició destacada, el president de la Societat Castellonenca de Cultura, Casimir Melià Tena. Un dels moments més emotius de l’acte va ser, sense dubte, quan els seus noms van ser esmentats per megafonia i els al·ludits es van veure obligats a saludar el públic, en peu.
I juntament amb les personalitats, un ambient de festa matisat per cert sentit de solemnitat: «traques, la música de les dolçaines i el silenci absolut a l’hora de les interpretacions», resumia la crònica abans d’endinsar-se en el discurs de Fuster: «venim a Castelló per fer una afirmació enèrgica, ferma i convençuda de la nostra fidelitat a la llengua que parlem i a la nostra voluntat de restaurar-la en la seua plena normalitat cívica a tots els nivells».
La intervenció de Fuster començava fent un recordatori al plorat Sanchis Guarner: «ell hauria posat les coses al seu lloc molt millor que jo. Però ell és entre nosaltres més que mai, en una memòria que durarà tota la vida». Ja entrant en matèria, subratllava l’oportunitat de commemorar el cinquantenari de les Normes a la capital de la Plana, perquè «l’acord només podia donar-se a Castelló, suscrit per tots els intel·lectuals que mai abandonaren la seua llengua. Aleshores, la batalla de la llengua s’havia guanyat».
Per al president d’Acció Cultural, «al llarg dels últims 50 anys amb peripècies de repressió interferides [les Normes] havien estat acceptades per les noves generacions» fins que alguns partits polítics «van inventar-se una dissidència» davant la qual «els qui no som de València, siga Reino o Región, també som valencians i no ens resignem a sotmetre’ns a unes oligarquies apinyades a un municipi, per més poderoses que siguen». La conclusió de Fuster ressonaria a la plaça: «o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara, o mai!».
La 'Muixeranga' tanca l'acte
No seria la última intervenció a l’acte: Manuel Sanchis Guarner Cabanilles, fill de l’homenatjat, va fer l’agraïment en representació de la seua família i va destacar que amb l’acte es posava de relleu que la llavor de son pare no havia estat oblidada: «els atacs i improperis tenen ara un sentit i no hagués volgut un altre homenatge que el d’avui». Així mateix, es va adreçar a la joventut per assegurar: «vosaltres sou la continuació cap al futur del seu esforç». La interpretació de la Muixeranga va tancar l’acte, que tindria la seua prolongació de vesprada a la plaça Major de la ciutat amb un espectacle de danses «amb la participació de distints grups de les comarques del País Valencià, continuant la festa fins ben entrada la nit».
La fita del 25 d’abril es celebrava també aquella jornada a Benicarló, on tenia lloc un Certamen Regional de Bandes de Música, amb un «aplastant» èxit de públic i amb l’assistència del president del Consell preautonòmic, Enrique Monsonís, i el de la Diputació de Castelló, Joaquín Farnós.
I de tornada a Castelló, en paral·lel a l’acte de la plaça de bous, també de vesprada, el diumenge es tancaria pels carrers de la ciutat amb una manifestació de signe nacionalista organitzada per EUPV i AEPV, que va reivindicar l’autogovern valencià i l’oficialitat de la llengua. Però eixa, l’evolució política de la qüestió, seria ja una altra història.
Dimecres 21 d’abril de 1926, un reporter de Diario de Castellón conversava amb l’alcalde de la capital, Salvador Guinot, sobre «el problema» que havia esdevingut una obsessió per a la primera autoritat municipal: a la ciutat no plou i com a conseqüència, l’Ajuntament estudia la manera d’abastir d’aigües a la població i assegurar la prestació d’un servei essencial.
Dijous 26 d’abril de 1951, una carta dirigida al director de Mediterráneo, Jaime Nos, denunciava l’abandonament que sentia cert nombre de famílies residents al Parc de l’Oest, que temps enrere havien sol·licitat a l’alcalde de la ciutat, Carlos Fabra Andrés, l’adopció de mesures per a l’enllumenat de la zona, sense que hagueren rebut cap notícia posterior.
Dissabte 24 d’abril de 1976, Mediterráneo publicava una curiosa fotonotícia -amb imatge de Wamba- sobre l’excepcional descàrrega al Port de Castelló de set xicotets dromedaris, dels quals quatre tenien com a destinació la població valenciana de Gandia, un altre el parc zoològic del cap i casal i altres dos la finca Las Pedrizas del terme municipal d’Onda.
Dilluns 23 d’abril de 2001, el periòdic abordava els passos previstos en l’any en curs per a la transició de pessetes a euros, informant sobre la posada a disposició del públic, des d’el 15 de desembre, d’euromoneders per valor de 2.000 pessetes per a familiaritzar a la població amb els valors de la nova moneda, a emprar de manera oficial a partir de la data de l’1 de gener de 2002.
La hemeroteca de Mediterráneo
