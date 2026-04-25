La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado la extracción de un total de 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar con una inversión de unos 500.000 euros con el fin de trasvasar arena de los puntos en los que se produce sobreacumulación, como es el caso de esta playa de la capital de la Plana, a los puntos con tendencia a la erosión.

De esta forma, las máquinas ya trabajan enfrente del Planetario, en el norte del puerto de Castellón para recoger arena y trasladarla a las playas del norte de Orpesa y el norte de Benicàssim, según han confirmado este viernes fuentes de la Subdelegación del Gobierno al periódico Mediterráneo.

Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia / Gabriel Utiel

Desde la administración estatal explicaron que este tipo de actuación se enmarca en el programa de gestión de sedimentos que la Dirección General de la Costa y el Mar impulsa para corregir desequilibrios en el litoral. "Es importante destacar que esta gestión implica también la coordinación con otras administraciones y con Puertos del Estado. La Comunidad Autónoma intervine en la coordinación de las medidas de precaución que se toman para tener en cuenta aspectos ambientales importantes como la nidificación de aves protegidas en el entorno", han concretado las mismas fuentes, quienes también han destacado la importancia de los ayuntamientos a la hora de explicar y divulgar la necesidad de la gestión de sedimentos de un modo solidario.

No es la primera que Castelló cede arena a otras localidades de la provincia ya que en otra ocasión también se ha extraído de otras zonas para cederla a Benicàssim.