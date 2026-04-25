La flama de la llengua, viva pel 25 d’Abril a Castelló
Centenars de persones se sumen a l'event pels carrers de la capital de la Plana
El Correllengua Agermanat ha recorregut aquest dissabte els carrers de Castelló amb una torxa que simbolitzava la flama viva de la llengua i la cultura precisament el dia 25 d'Abril, el dia que commemora la derrota a la Batalla d'Almansa el 1707, clau per a que els territoris de la Corona d'Aragó perderen els Furs després de la Guerra de Successió.
Compromís, Famílies pel Valencià o CCOO, entre d'altres entitats, han convidat a participar-hi, i centenars de persones s'han sumat a la celebració reivindicativa.
El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, ha destacat que “el Correllengua és una mostra clara de la força del nostre poble quan camina unit per defensar la nostra llengua i cultura”.
"Una llengua de futur"
“Hi ha que mostrar que el valencià és una llengua de futur així com per recordar als nostres governants que les nostres criatures tenen el dret a créixer i a viure en valencià", han dit des de Famílies pel Valencià.
Segons ha afirmat des de CCOO, Miquel Puig, secretari de Cultura i Política Lingüística, "no ser-hi al Correllengua seria faltar" al que ell considera "principis fundacionals i a les demandes de les persones treballadores" dels territoris on es parla català. "Aquesta gran iniciativa, que enguany teixeix llaços arreu de tots els territoris de parla catalana, és vital per a afirmar que la nostra llengua és compartida, viva i té futur", ha considerat Puig.
La celebració també ha recorregut moltes altres localitats de Castelló i de la Comunitat Valenciana, així com de Catalunya i les Illes Balears.
En particular, s'ha viscut una gran manifestació a València, amb milers de participants.
Suscríbete para seguir leyendo
