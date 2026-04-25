Esta plaza del Grau estrena nuevos juegos infantiles con más de 62.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Castelló ha finalizado la instalación de los nuevos juegos infantiles de la plaza Josefina López del Grau, según ha informado el consistorio este sábado. Una actuación que ha supuesto una inversión final de más de 62.500 euros y se enmarca en los Presupuestos Participativos 2024-2025, dando respuesta a una demanda trasladada por los vecinos para dotar a la zona de más espacios de ocio infantil.

El concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, Sergio Toledo; el concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero; y la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, han visitado la plaza para comprobar el resultado de una intervención que permite al distrito marítimo contar con una nueva área de disfrute para niños y familias.

Los trabajos han incluido la instalación de nuevos juegos infantiles sobre pavimento de caucho reciclado, pensado para amortiguar las caídas y mejorar la seguridad de los menores. La zona está dirigida a niños y niñas de entre 5 y 12 años e incorpora elementos como torres, pasarelas de cuerdas y toboganes. Anteriormente, este espacio acogía juegos de calistenia, que han sido reubicados junto a la piscina Emilio Fabregat.

Respuesta a una demanda vecinal

Paco Cabañero ha destacado que “esta actuación es el reflejo de una voluntad popular, de una forma de gobernar útil, cercana y atenta a lo que los vecinos nos trasladan”. En este sentido, ha subrayado que “los presupuestos participativos sirven precisamente para esto: para escuchar, recoger propuestas y transformar esas demandas en mejoras reales para los barrios”.

El edil ha recordado que en este momento está abierto un nuevo proceso de Presupuestos Participativos para el periodo 2026-2027, con un importe máximo de 1 millón de euros y con 18 propuestas seleccionadas en los seis distritos de la ciudad que se encuentran en fase de valoración técnica y económica.

Esta intervención refleja el sentido de los presupuestos participativos como herramienta para convertir las propuestas vecinales en actuaciones concretas. El objetivo del Ayuntamiento es que las mejoras que se ejecutan en los barrios respondan a necesidades reales, planteadas directamente por quienes viven y utilizan cada día estos espacios.

Un nuevo espacio para el Grau

La teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, ha señalado que “estamos encantados de que el Grao cuente con un nuevo espacio de ocio para las familias, porque este tipo de actuaciones contribuyen a dinamizar el distrito marítimo y a mejorar la vida diaria de sus vecinos”. Giner ha añadido que “dotar al Grao de mejores espacios públicos, especialmente para los más pequeños, es seguir haciendo barrio y seguir poniendo en valor un enclave fundamental para el Grao”.

Por su parte, Sergio Toledo ha remarcado que “esta es una nueva inversión que responde a necesidades reales y que demuestra que cumplimos la palabra dada”. El concejal ha defendido que “trabajamos con hechos, ejecutando compromisos y mejorando los espacios urbanos para que la ciudadanía pueda disfrutarlos en mejores condiciones”.