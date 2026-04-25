Prohíben las misas en una iglesia de Castelló tras el derrumbe del techo y deberán trasladar las comuniones

La Diócesis de Segorbe-Castellón cierra temporalmente el uso del templo parroquial de Santa Joaquina de Vedruna en Castelló, la iglesia junto al colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, según ha sabido Mediterráneo este sábado.

Así lo indica un decreto firmado por el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, donde atribuyen la «suspensión temporal» a la caída de un falso techo en marzo. Durante una visita del arquitecto diocesano, Ángel María Albert, este consideró que «existe un riesgo cierto, aunque no cuantificable con precisión, de nuevos desprendimientos o colapsos parciales del falso techo».

Los restos del derrumbe en la iglesia. / Mediterráneo

El templo parroquial ya está con su portón cerrado y un cartel anuncia la decisión «por el derrumbe del tejado». Los feligreses de Santa Joaquina de Vedruna se quedan así sin su templo por tiempo indefinido. Sin embargo, el documento diocesano indica que las parroquias vecinas atenderán el culto y las actividades propias de esta tradicional iglesia. La parroquia de la Esperanza será quien centrará la recepción de fieles.

«No es posible garantizar la seguridad de los usuarios del templo en su estado actual», añade el arquitecto Albert. Se menciona también como precedente para tomar esta decisión el colapso que tuvo la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en la Vall d’Uixó en 2017. «Puede fallar de forma súbita», concluye el informe.

Desolación en la parroquia

«Me siento muy mal. Esto es una pena, para mí el primero», explica a este diario el párroco de Santa Joaquina Vedruna, Juan Crisóstomo. Este cura originario de Ruanda lleva 21 años en la provincia de Castellón, destinado en distintas parroquias.

El sacerdote afirma que uno de los fuertes episodios de lluvias de marzo propició la caída de parte del falso techo. «Por suerte no había nadie, fue por la noche. Veo el cierre necesario porque podía haber pasado cualquier cosa o que una persona se hiciera daño».

Vista del falso techo caído, en una imagen tomada desde abajo. / Mediterráneo

Los problemas en las instalaciones se venían acumulando desde hacía años, puesto que el agua se filtraba entre el techo real y el falso techo, de acuerdo con la versión de Crisóstomo.

Solución para las comuniones

El mayor rompecabezas con el que se encuentra ahora la parroquia es dar solución para las comuniones en mayo, pues la iglesia estará cerrada. «Las familias están bastante tranquilas y saben que se va a solucionar, pero claro, ya han reservado los restaurantes y todo», cuenta Crisóstomo.

Entre las parroquias de la Esperanza, San Francisco y San Vicente, se harán todas las comuniones previstas «sin cambios de día», según el cura. Tampoco se podrá hacer en la iglesia el acto de graduación de las Carmelitas de este curso.