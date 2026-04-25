Prohíben las misas en una iglesia de Castelló tras el derrumbe del techo y deberán trasladar las comuniones
El obispo de Segorbe-Castellón decreta la suspensión temporal del edificio después del informe desfavorable del arquitecto de la diócesis
Un falso techo cayó en una noche de temporal en marzo
La Diócesis de Segorbe-Castellón cierra temporalmente el uso del templo parroquial de Santa Joaquina de Vedruna en Castelló, la iglesia junto al colegio de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, según ha sabido Mediterráneo este sábado.
Así lo indica un decreto firmado por el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, donde atribuyen la «suspensión temporal» a la caída de un falso techo en marzo. Durante una visita del arquitecto diocesano, Ángel María Albert, este consideró que «existe un riesgo cierto, aunque no cuantificable con precisión, de nuevos desprendimientos o colapsos parciales del falso techo».
El templo parroquial ya está con su portón cerrado y un cartel anuncia la decisión «por el derrumbe del tejado». Los feligreses de Santa Joaquina de Vedruna se quedan así sin su templo por tiempo indefinido. Sin embargo, el documento diocesano indica que las parroquias vecinas atenderán el culto y las actividades propias de esta tradicional iglesia. La parroquia de la Esperanza será quien centrará la recepción de fieles.
«No es posible garantizar la seguridad de los usuarios del templo en su estado actual», añade el arquitecto Albert. Se menciona también como precedente para tomar esta decisión el colapso que tuvo la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en la Vall d’Uixó en 2017. «Puede fallar de forma súbita», concluye el informe.
Desolación en la parroquia
«Me siento muy mal. Esto es una pena, para mí el primero», explica a este diario el párroco de Santa Joaquina Vedruna, Juan Crisóstomo. Este cura originario de Ruanda lleva 21 años en la provincia de Castellón, destinado en distintas parroquias.
El sacerdote afirma que uno de los fuertes episodios de lluvias de marzo propició la caída de parte del falso techo. «Por suerte no había nadie, fue por la noche. Veo el cierre necesario porque podía haber pasado cualquier cosa o que una persona se hiciera daño».
Los problemas en las instalaciones se venían acumulando desde hacía años, puesto que el agua se filtraba entre el techo real y el falso techo, de acuerdo con la versión de Crisóstomo.
Solución para las comuniones
El mayor rompecabezas con el que se encuentra ahora la parroquia es dar solución para las comuniones en mayo, pues la iglesia estará cerrada. «Las familias están bastante tranquilas y saben que se va a solucionar, pero claro, ya han reservado los restaurantes y todo», cuenta Crisóstomo.
Entre las parroquias de la Esperanza, San Francisco y San Vicente, se harán todas las comuniones previstas «sin cambios de día», según el cura. Tampoco se podrá hacer en la iglesia el acto de graduación de las Carmelitas de este curso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Ya buscan personal para el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Una fuga de gas obliga a cortar calles y confinar el patio de un instituto en Castelló
- Extraen 30.000 metros cúbicos de arena de la playa del Pinar de Castelló para abastecer a otras dos de la provincia
- Una mujer sana de 56 años recibirá el suicidio asistido tras no superar la muerte de su único hijo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: planes, conciertos, feria y libros para no quedarse en casa
- La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón
- De granja en desuso a albergue en plena naturaleza: el proyecto que ya avanza en un pueblo de Castellón para atraer turismo