Sergio Toledo: "Queremos que el transporte público sea una alternativa real"

El edil de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Castelló, Sergio Toledo, se encargó de destacar la importancia de estos servicios esenciales para el buen funcionamiento de las poblaciones y la satisfacción de los vecinos. "En ocasiones, nos dejamos llevar por las grandes obras, cuando lo que pide la ciudadanía es tener la ciudad limpia, contar con buen transporte público o sentirse segura".

El consistorio castellonense, durante la legislatura en curso, ha mostrado su empeño en mejorar algunos de los servicios públicos más relevantes de la ciudad, como es el caso del transporte público. Por eso, Castelló dará luz verde en el mes de mayo a su nuevo contrato en este ámbito, que tendrá un montante de 187 millones de euros y una duración de 10 años. Toledo destacó que este documento y la inversión que supone "permitirá mejorar todas las líneas de autobús de la ciudad".

El proyecto de renovación incluye un total de 22 líneas, con la incorporación de dos nuevos servicios nocturnos y asumir la gestión de la ruta entre Castelló y el Grau. "Queremos que sea una alternativa real al transporte privado", aseguró Sergio Toledo.

Además, el contrato contempla otras modificaciones destacables relacionadas con las frecuencias de paso, que se reducen en todas las rutas mediante el incremento de autocares. Los tiempos se fijarán ahora entre 15 y 20 minutos, según el día de la semana y el recorrido. También se desarrollará una progresiva sustitución de la flota de autobuses y se llevará a cabo la construcción de una nueva campa para aparcar los vehículos en la zona de la Ciudad del Transporte.

Limpieza y gestión del agua

Dentro de la legislatura actual, el Ayuntamiento de Castelló también sacó adelante el nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad. Como destacó Toledo, "el acuerdo entró en funcionamiento en abril y se adapta a las necesidades de los ciudadanos".

En total, son 389 millones de euros y el periodo de ejecución se prolonga 15 años. El contrato le da un mayor peso a la limpieza viaria e incluye "la contratación de nuevo personal, así como el cambio de todos los contenedores de la ciudad y la modernización de todos los camiones y la maquinaria. A partir de ahora, Castelló contará con camiones de gas, que supondrán menos molestia a los vecinos y también contarán con una mayor eficiencia".

Otro de los proyectos destacados por Sergio Toledo es el proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, el Perte que cuenta con la ayuda de 6 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"De mano de Facsa, trabajamos para mejorar la infraestructura de la gestión del agua", comentó el edil. Además, la intención del equipo de gobierno es "no dejar atrás a nadie. Queremos desarrollar un plan de choque con nuevas plazas de funcionarios en servicios sociales para atender mejor a las personas y mejorar las instalaciones para poder ofrecer un cuidado mayor a los vecinos", concluyó Toledo.