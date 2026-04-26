Brillante cierre para la Feria de Abril de Castelló

Castelló ha cerrado este domingo la edición de la Feria de Abril celebrada en el Grau de Castelló tras tres días de intensa actividad cultural, musical y festiva que han convertido el Moll de Costa en el epicentro del ambiente andaluz en la ciudad. La cita, celebrada del 24 al 26 de abril, ha cumplido con el objetivo de dinamizar el frente marítimo y atraer a miles de visitantes, en un evento pensado para todos los públicos.

Durante este pasado fin de semana, vecinos y turistas han disfrutado de una programación variada que ha combinado conciertos, exhibiciones de baile, clases de sevillanas, mercadillos de moda flamenca y actividades infantiles. El recinto portuario ha acogido desde actuaciones musicales en directo hasta desfiles, paseos en carruaje y propuestas participativas como ‘flash mobs’ o talleres, consolidando un ambiente festivo y familiar junto al mar.

El evento, organizado con la colaboración institucional y con vocación de continuidad, ha reunido a cerca de 10.000 personas, reforzando la estrategia de convertir el Grau en un espacio de ocio activo durante todo el año y estrechar la conexión entre puerto y ciudad.

La feria ha puesto su punto final este domingo con una clausura marcada por el arte flamenco. La bailaora castellonense de proyección internacional Lidón Patiño ha protagonizado el espectáculo de cierre, acompañada por un elenco de primer nivel, en una actuación que ha servido como broche a tres días de celebración y que ha concentrado toda la esencia del evento: música, tradición y espectáculo en un entorno único.

Con esta edición, Castelló consolida una propuesta festiva que aspira a crecer en próximas ediciones y a posicionarse como una de las citas destacadas del calendario cultural en la ciudad