Castelló se vuelca con l'Enramà: arranca la cuenta atrás para las fiestas de la Mare de Déu del Lledó

La concejala de Ermitas y procuradora de la Basílica de Lledó, Noelia Selma, y el concejal de Agricultura, Gonzalo Romero, han participado durante la mañana de este domingo en la tradicional l´Enramà con motivo de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Lledó, un acto que ha tenido lugar en la ermita de San Isidro.

En esta cita también han estado presentes el “Perot” de este año, Ramón Guiñón Antonino; el Clavario, Jaime Pardo Aragonés; el presidente de la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó, José Manuel Bou así como otros miembros de la Cofradía, amigos y familiares.

L´Enramà consiste en la recogida de ramas de naranjo, así como de otros árboles y plantas, cuyas hojas se conservan para confeccionar el tapiz sobre el que procesionará la Mare de Déu del Lledó en los días más solemnes de sus fiestas. Se trata de una tradición organizada por la Real Cofradía de la Mare de Déu del Lledó y constituye uno de los actos más simbólicos previos al inicio de las celebraciones en honor a la patrona de Castellón.

Las fiestas se desarrollarán durante la próxima semana y tendrán su jornada principal el próximo domingo 3 de mayo, día grande dedicado a la Mare de Déu del Lledó, en una edición especialmente significativa por el arraigo y la devoción que esta celebración mantiene entre los castellonenses.

Para La concejala de Ermitas y procuradora de la Basílica de Lledó, Noelia Selma, “l´Enramà es uno de esos actos que reflejan a la perfección el valor de nuestras tradiciones y el sentimiento colectivo que existe en Castellón en torno a la Mare de Déu del Lledó. Es una celebración cargada de simbolismo, de identidad y de respeto por nuestras raíces”.

Selma ha subrayado también que “estas fiestas forman parte del alma de la ciudad y son una muestra de cómo Castellón sabe mantener vivas sus costumbres más queridas, transmitiéndolas de generación en generación”.

Por su parte, el concejal de Agricultura, Gonzalo Romero, ha destacado que “l´ Enramà representa también la estrecha vinculación de Castellón con su tradición agrícola y labradora, que forma parte de nuestra historia y de nuestra forma de entender la ciudad”.

Romero ha recordado además que “la devoción a la Mare de Déu del Lledó está profundamente ligada a esa identidad agrícola, ya que la tradición sitúa el hallazgo de la imagen de la patrona en la figura de Perot de Granyana, un labrador que forma parte de la memoria colectiva de Castellón”