La Casa de la Familia de Castelló imparte formación a familias monoparentales sobre recursos y derechos

La Casa de la Familia de Castelló ha acogido esta semana una charla dirigida a familias monoparentales, impartida por FAMOCOVA, con el objetivo de ofrecer formación e información básica que pueda ayudar a estas familias en su día a día. La sesión ha abordado cuestiones clave relacionadas con recursos disponibles, derechos y herramientas prácticas para afrontar situaciones cotidianas, en un espacio pensado para el acompañamiento y el apoyo mutuo.

Durante la charla también se abordó de forma específica el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de ofrecer a las familias una explicación clara y accesible sobre las distintas deducciones, reducciones y bonificaciones a las que pueden acogerse en función de su situación personal y familiar.

El concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas y ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos impulsando acciones que permitan a todas las familias acceder a información útil y de calidad, adaptada a sus diferentes realidades”. En este sentido, ha explicado que “estas charlas forman parte de una programación que se va a desarrollar de manera continuada, abordando distintas temáticas para garantizar que todas las familias estén informadas y cuenten con recursos que faciliten su bienestar”.

"Punto de referencia"

Asimismo, Vidal ha añadido que “con acciones como esta la Casa de la Familia se consolida como un punto de referencia en la ciudad, un espacio cercano donde las familias pueden acudir no solo para informarse, sino también para sentirse acompañadas y orientadas”. El edil ha remarcado que “seguiremos trabajando de la mano de entidades especializadas para ofrecer contenidos útiles que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía”.

Cabe recordar que la Casa de la Familia es un nuevo espacio impulsado junto a tres asociaciones del ámbito familiar —FAMOCOVA, FANUCAS y Más De Dos— que sitúa a Castelló en la vanguardia de las políticas de apoyo a las familias. Este centro nace con el objetivo de ofrecer una atención informativa integral, acompañando a las familias en sus distintas realidades y promoviendo la igualdad de oportunidades, el bienestar familiar y la participación ciudadana.

Entre los servicios que se ofrecen, se incluye información y asesoramiento integral sobre ayudas, prestaciones y recursos disponibles, así como orientación básica en ámbitos legales, educativos y sociales y acompañamiento en la tramitación administrativa. Además, el centro proporciona atención psicosocial mediante actividades de orientación y apoyo, tanto individual como grupal, junto con talleres centrados en habilidades familiares, educación positiva y resolución de conflictos.

La Casa de la Familia de Castelló se encuentra ubicada en la calle Mayor, nº 40, 1º, 12001, en un local céntrico que cuenta con tres despachos, una zona de recepción y una sala multiusos para el desarrollo de sus actividades. Para la atención a las familias, se han habilitado los teléfonos 609 624 181 y 613 530 958, así como el correo electrónico info@casadelafamilia.com. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas, y por las tardes, de lunes a jueves, de 16:30 a 19:00 horas.